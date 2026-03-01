OPEN: Ολοήμερος ενημερωτικός μαραθώνιος για τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή και την επέτειο των Τεμπών

Το OPEN ανέτρεψε πλήρως το πρόγραμμά του το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, μεταδίδοντας λεπτό προς λεπτό τις δραματικές εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής αλλά και τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών.

Με όλους τους δημοσιογράφους, τεχνικούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς σε πλήρη κινητοποίηση, το κανάλι παρουσίασε έναν ολοήμερο μαραθώνιο ενημέρωσης, εμπλουτισμένο με παρεμβάσεις διεθνολόγων, διπλωματών, στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων και οικονομικών αναλυτών. Το τηλεοπτικό κοινό ανταποκρίθηκε δυναμικά, ανεβάζοντας τον μέσο όρο τηλεθέασης στο 11%.

Από νωρίς το πρωί, στις 6, την πρώτη ζώνη ενημέρωσης ανέλαβαν ο Χρήστος Τσιγουρής και η Χρύσα Φώσκολου, δίνοντας τον τόνο της ημέρας. Στη συνέχεια πέρασαν στο τιμόνι ο Νίκος Στραβελάκης, η Μίνα Καραμήτρου και η Μαριάννα Γεωργαντή, συνεχίζοντας τη ροή των τελευταίων εξελίξεων. Το μεσημεριανό δελτίο παρουσίασε ο Αντώνης Κρητικός, ενώ στις 15.45 συνέχισαν τη ζωντανή ενημέρωση ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Το κεντρικό δελτίο και η συνεχής ροή έως τις 22:00 είχαν κεντρική παρουσιάστρια την Εύα Αντωνοπούλου, η οποία πλαισιώθηκε από ένα μεγάλο επιτελείο ανταποκριτών και αναλυτών που κάλυψαν όλες τις πτυχές της διεθνούς και εγχώριας επικαιρότητας: Έφη Κουτσοκώστα, Θανάσης Αυγερινός, Μαρία Ζαχαράκη, Μαρία Αρώνη, Παντελής Βαλασόπουλος, Σάρα Τσέλα, Κωνσταντίνος Μακρής, Γιάννης Ευσταθίου, Γιάννης Φώσκολος, Παντελής Ζηβόντσης, Μαρία Κονταξή, Δημήτρης Διονυσάτος, Αλέξανδρος Κονής, Γιώργος Φακής και Λευτέρης Ζαβλιάρης κατέγραψαν όλο το εύρος των εξελίξεων.

Η ενημέρωση συνεχίστηκε μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα με τους Μάνο Νιφλή, Γιάννη Κολοκυθά και Αργύρη Ντινόπουλο, ολοκληρώνοντας μια ημέρα γεμάτη ρεπορτάζ, αναλύσεις και διαρκή σύνδεση με όλα τα σημεία όπου χτυπούσε ο παλμός των γεγονότων.

Το Ανοιχτό Κανάλι απέδειξε για ακόμη μια φορά τον δημοσιογραφικό του ρόλο: ανεξάρτητη, αντικειμενική και αποκαλυπτική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, με απόλυτη προσήλωση στα γεγονότα και στον πολίτη.

Διαβάστε επίσης