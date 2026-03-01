Βίντεο: Ισραηλινοί βομβαρδίζουν τα κεντρικά γραφεία της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν
Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν θύματα ή ζημιές
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Ισραήλ χτύπησε κτήρια που στεγάζουν Μέσα Ενημέρωσης του ισλαμικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.
Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο κέντρο της Τεχεράνης, στοχεύοντας βασικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων του κρατικού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού του Ιράν.
Δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα ανεξάρτητη επιβεβαίωση σχετικά με τα θύματα ή την πλήρη έκταση των ζημιών στο ίδιο το συγκρότημα των μέσων ενημέρωσης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:33 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ερντογάν: «Λυπήθηκα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ»
21:32 ∙ LIFESTYLE
Ιωάννα Τούνη για Μέση Ανατολή: «Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν»
19:44 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας την κράτησε στην κορυφή και μετρίασε την γκέλα
07:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα
07:25 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ