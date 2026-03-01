IDF: Εξαλείφθηκαν όλοι οι ανώτεροι ηγέτες του «Άξονα του Τρόμου» του Ιράν - Δημοσίευσε φωτογραφίες

Την εξάλειψη όλης της ηγετικής ομάδας του Ιράν, αλλά και των στενών «συμμάχων» τους με επικεφαλής τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, το βράδυ της Κυριακής.

Πρόκειται συνολικά 14 άτομα, με τις φωτογραφίες και τη θέση τους.

Στην ανακοίνωση που συνοδεύει τις φωτογραφίες, συνυπολογίζει και τους ηγέτες της Χαμάς, τον Χασάν Νασράλα, αλλά και τον ηγέτη των Χούτι.

Πιο αναλυτικά αναφέρει:

«Μετά τη δολοφονία του ηγέτη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος: Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τη δολοφονία των κορυφαίων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα στη Μέση Ανατολή Χθες, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, υπό την ακριβή καθοδήγηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, επιτέθηκε στον ηγέτη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη.

Η δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ είναι το αποκορύφωμα μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για την εξάλειψη της ανώτερης ηγεσίας του ιρανικού άξονα του τρόμου καθ' όλη τη διάρκεια του «Πολέμου της Ανάστασης», συμπεριλαμβανομένων:

* Χασάν Νασράλα – ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της Χεζμπολάχ

* Yahya Sinwar, ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς

* Muhammad Deif, διοικητής της στρατιωτικής-τρομοκρατικής πτέρυγας της Χαμάς και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της στρατιωτικής-τρομοκρατικής πτέρυγας της Χαμάς

* Muhammad al-Ghamari - Αρχηγός του Επιτελείου του Τρομοκρατικού Καθεστώτος των Χούτι

* Μια σειρά ανώτερων διοικητών στο κατεστημένο ασφαλείας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Ali Rashid – διοικητή του αρχηγείου Khatam al-Anbiya, του Mohammad Hossein Bagheri, αρχηγού του επιτελείου του Ιράν, του Hossein Salami, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης και άλλων.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ισραηλινός Στρατός έκλεισε τον κύκλο και εξάλειψε όλα τα ανώτερα μέλη του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα στους διάφορους τομείς. Όλοι οι ανώτεροι αξιωματούχοι εργάστηκαν για δεκαετίες για να καταστρέψουν το κράτος του Ισραήλ και στο πλαίσιο των καθηκόντων τους συνέλαβαν, σχεδίασαν και ηγήθηκαν της δολοφονικής σφαγής της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και δεκάδων άλλων τρομοκρατικών συνωμοσιών κατά του κράτους του Ισραήλ και ολόκληρης της περιοχής.

Ανώτερα μέλη του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα σκοτώθηκαν σε στοχευμένες επιθέσεις και μετά από ακριβείς πληροφορίες, από το ξέσπασμα του πολέμου και σε άλλες επιχειρήσεις στους διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων Am Kalvi και Northern Arrows.

Η εξάλειψή τους αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στον ιρανικό άξονα του τρόμου και καθιστά τη Μέση Ανατολή μια ασφαλέστερη περιοχή για τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ και ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ισραηλινός Στρατός θα συνεχίσει να εξαλείφει κάθε στοιχείο που αποτελεί απειλή για το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του και συνεχίζει να επιτίθεται στην υποδομή του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος προκειμένου να βλάψει το καθεστώς και να αποτρέψει απειλές για το εσωτερικό μέτωπο του κράτους του Ισραήλ.»

