Ιράν: «Ξεκίνησαν οι εργασίες διαδοχής του Χαμενεΐ - Σε μία με δύο μέρες ο νέος ανώτατος ηγέτης»

Το νέο συμβούλιο ηγεσίας «ξεκίνησε τις εργασίες του» μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί στο δίκτυο Al Jazeera ο νέος ανώτατος ηγέτης θα επιλεγεί σε «μία ή δύο ημέρες».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ένα τριμελές συμβούλιο, αποτελούμενο από τον πρόεδρο της χώρας, τον επικεφαλής του δικαστικού σώματος και έναν από τους νομικούς του Συμβουλίου των Φρουρών, θα αναλάβει προσωρινά όλα τα ηγετικά καθήκοντα στη χώρα. Το σώμα θα επιβλέπει προσωρινά τη χώρα μέχρι να εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης.

Το Ιράν ξεκίνησε 40ήμερο πένθος μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, από το πρώτο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας σκοτώθηκαν επίσης στα χτυπήματα του Σαββάτου, μαζί με την κόρη, τον γαμπρό και τον εγγονό του Χαμενεΐ.

Οι θάνατοι σηματοδοτούν ένα από τα πιο σημαντικά πλήγματα στην ηγεσία του Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν υποστηρικτές να θρηνούν στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στο Μασάντ, με αρκετούς ανθρώπους να φαίνονται να κλαίνε και να καταρρέουν από τη θλίψη.

Ο θάνατος του Χαμενεΐ οδήγησε επίσης σε διαδηλώσεις στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο κήρυξε τριήμερο πένθος.