ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: Η ενδεκάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου

Με τον Κωνσταντέλια και τον Ιβανούσετς να επιστρέφουν μετά από καιρό, ο ΠΑΟΚ έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Asteras Aktor για τη Super League. Με τον «Δικέφαλο» να θέλει πάση θυσία επιστροφή στις νίκες μετά την ισοπαλία στη Λάρισα και τον αποκλεισμό από την Θέλτα.

Οι δύο παίκτες θα είναι στον πάγκο αρχικά, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να επιλέγει να δώσει φανέλα βασικού σε Βολιάκο και Μπιάνκο, ενώ στην επίθεση προτίμησε τον Γερεμέγιεφ.

Κάτω από τα δοκάρια ο Τσιφτσής. Στην άμυνα Βολιάκο και Μιχαηλίδης οι δύο στόπερ, με τους Κένι και Τέιλορ στα άκρα. Ζαφείρης και Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Μπιάνκο, Χατσίδη και Ζίβκοβιτς να δίνουν βοήθειες στον Γερεμέγιεφ.

Στον πάγκο οι: Μοναστιρλής, Νικολακούλης, Μπάμπα, Σάντσες, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Μπαλντέ, Μύθου, Γιακουμάκης.