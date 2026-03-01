Τραμπ: «Έχω συμφωνήσει να συνομιλήσω με τους Ιρανούς»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Mar-a-Lago λίγο πριν από τις 9:30 το πρωί, ο Τραμπ τόνισε ότι «θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω μαζί τους»

Τραμπ: «Έχω συμφωνήσει να συνομιλήσω με τους Ιρανούς»
El presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el viernes 20 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)
Μία ημέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, που –σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον– οδήγησαν στον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και βύθισαν τη Μέση Ανατολή σε νέο κύκλο πολεμικής κλιμάκωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην ιστοσελίδα Atlantic ότι η νέα ηγεσία της Τεχεράνης επιδιώκει απευθείας συνομιλίες μαζί του και ότι ο ίδιος προτίθεται να ανταποκριθεί.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Mar-a-Lago λίγο πριν από τις 9:30 το πρωί, ο Τραμπ τόνισε ότι «θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω μαζί τους. Θα έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Θα μπορούσαν να είχαν δεχτεί κάτι πολύ πρακτικό και εύκολο, αλλά καθυστέρησαν». Ερωτηθείς αν η συνομιλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, απάντησε λακωνικά: «Δεν μπορώ να το πω αυτό».

«Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματευόμασταν δεν είναι πια στη ζωή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι αρκετά από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τις προηγούμενες εβδομάδες «δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον αντίκτυπο των πρόσφατων βομβαρδισμών. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Έπαιξαν πολύ έξυπνα και έχασαν την ευκαιρία».

Σε βίντεο που ανήρτησε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ κάλεσε τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί μόλις ολοκληρωθεί η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών. «Τώρα έχετε έναν πρόεδρο που σας δίνει αυτό που θέλετε. Είναι η ώρα να πάρετε τον έλεγχο της μοίρας σας και να απελευθερώσετε το μέλλον που σας αξίζει», δήλωσε.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να παρατείνουν τις επιθέσεις για να στηρίξουν μια πιθανή λαϊκή εξέγερση, ο Τραμπ απέφυγε να δεσμευτεί. «Θα πρέπει να δω πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Δεν μπορείς να απαντήσεις εκ των προτέρων σε κάτι τέτοιο», σημείωσε, αν και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ένα επιτυχημένο κίνημα ανατροπής είναι κοντά, επικαλούμενος εικόνες πανηγυρισμών στους δρόμους του Ιράν αλλά και συγκεντρώσεις Ιρανών της διασποράς στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

«Οι άνθρωποι εκεί πανηγυρίζουν, αλλά πέφτουν και βόμβες»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αντίδραση μεγάλου μέρους του ιρανικού πληθυσμού είναι θετική, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη. «Ξέροντας ότι είναι πολύ επικίνδυνο, τους είπα να μείνουν στα σπίτια τους. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν από χαρά, την ώρα που πέφτουν βόμβες», ανέφερε.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενες νέες απειλές κατά αμερικανικών στόχων εντός των ΗΠΑ, δεδομένου του ιστορικού ιρανικών σχεδίων δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων, ο πρόεδρος περιορίστηκε να πει: «Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό».

Πρώτες αμερικανικές απώλειες και το πολιτικό κόστος

Λίγο μετά τη συνομιλία, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στις επιχειρήσεις, καταγράφοντας τις πρώτες γνωστές απώλειες των ΗΠΑ στη νέα αυτή σύγκρουση.

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα πλήξει τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του φθινοπώρου. «Έχουμε τη μεγαλύτερη οικονομία που είχαμε ποτέ. Απλώς δεν το γράφετε αρκετά», είπε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική οικονομία «είναι έτοιμη να απογειωθεί».

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας, υποστήριξε ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα είναι τελικά μικρότερη από ό,τι φοβούνταν οι αναλυτές. «Αν κάτι πήγαινε στραβά, θα βλέπαμε τεράστια άνοδο. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», κατέληξε, επαναλαμβάνοντας ότι «για 47 χρόνια το Ιράν σκότωνε ανθρώπους – τώρα η κατάσταση αντιστράφηκε».

