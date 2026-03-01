ΑΕΚ – Βόλος: Αιφνιδίασαν οι γηπεδούχοι, ισοφάρισε ο Βάργκα | Δείτε τα γκολ
Ο Βόλος αιφνιδίασε την ΑΕΚ, η οποία βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Μπάρναμπας Βάργκα, στην αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική της Super League.
Η ομάδα της Μαγνησίας άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό με τον Κόμπα, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν με τον Ούγγρο επιθετικό στο 34ο λεπτό, για να διαμορφώσει το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου.
Το 1-0 για τον Βόλο με τον Κόμπα
Το 1-1 με την κεφαλιά του Βάργκα!
