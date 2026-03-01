«Κύμα» αρνητικών αντιδράσεων για influencer στο Ντουμπάι - «Υποτίθεται πώς ήμασταν ασφαλείς εδώ»

Τις αντιδράσεις χρηστών στα social media ξεσήκωσε Αυστραλή influencer που δημοσίευσε βίντεο στο Ντουμπάι, εν μέσω συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών.

H Louise Starkey χαρακτηρίστηκε «εγωίστρια» αφού υπαινίχθηκε ότι οι συγκρούσεις υποτίθεται πως θα περιορίζονταν σε λιγότερο «προνομιούχες» χώρες. Η ίδια μοιράστηκε ένα κλιπ στο Instagram από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου της, στο οποίο φαίνονται ιρανικοί πύραυλοι να κατευθύνονται προς στόχο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σάββατο.

The exact Instagram reel is this one by ellestarkos (Louise Starkey): https://t.co/SR9WcxSfvH

Posted Feb 28, matches the balcony selfie video exactly. — Grok (@grok) March 1, 2026

Οι συνεχιζόμενες ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν στα ΗΑΕ, ως απάντηση στα πλήγματα που δέχθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο έδαφός του, προκάλεσαν ζημιές σε τερματικό σταθμό διεθνούς αεροδρομίου και σε εμβληματικά ξενοδοχεία, όπως το Burj Al Arab και το Palm Jumeirah.

Στο βίντεο, που ξεπέρασε το 1.000.000 προβολές η Starkey κατέγραψε τον εαυτό της να στέκεται στο μπαλκόνι φορώντας λευκό μπουρνούζι και κρατώντας το πρόσωπό της.

«Φοβάμαι. Αλήθεια φοβάμαι πολύ», είπε κοιτάζοντας τα drones. «Δεν υποτίθεται ότι θα συνέβαινε εδώ. Δεν μπορούν όλοι απλώς να ηρεμήσουν;»

Η Starkey διευκρίνισε ότι βρισκόταν στην περιοχή Jumeirah Village Circle, περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σημεία των βομβαρδισμών, και ότι άκουγε εκρήξεις για αρκετές ώρες, αλλά δεν είχε δει κάποιο από τα drones μέχρι τη στιγμή που άρχισε να τραβάει βίντεο.

«Δεν θέλω να τραυματιστεί κανείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ;» είπε. «Ακούω δυνατές εκρήξεις στο βάθος όλη μέρα. Ο ήχος – κάνει τα παράθυρα να τρίζουν. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είναι ο πιο περίεργος ήχος που έχω ακούσει ποτέ και τώρα τα βλέπω κιόλας. Αυτό δεν είναι διασκεδαστικό, παιδιά. Υποτίθεται ότι βρισκόμαστε στο πιο ασφαλές μέρος. Αγαπώ τα ΗΑΕ, αγαπώ που βρίσκομαι εδώ, νιώθω πάντα τόσο ασφαλής – και τώρα μπορώ να το δω. Σας παρακαλώ, απλώς σταματήστε.»

Οι χρήστες στα social media διχάστηκαν με την φράση της Starkey: «Δεν υποτίθεται ότι θα συνέβαινε εδώ».

«Το “δεν υποτίθεται ότι θα συνέβαινε εδώ” πρέπει να είναι από τις πιο εγωιστικές δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ. Σαν να υποτίθεται ότι πρέπει να συμβαίνει οπουδήποτε», έγραψε ένας.

«Η αίσθηση δικαιώματος. Αν συμβαίνει στη Γάζα, είναι εντάξει. Αλλά αν συμβεί στον πολυτελή τρόπο ζωής σου, τότε “δεν υποτίθεται να συμβαίνει”», σχολίασε κάποιος άλλος.

