«Έφτασες;»: «Λύγισε» το διαδίκτυο η ζωγραφιά μαθήτριας από το Ρέθυμνο για το δυστύχημα στα Τέμπη

Μία μαθήτρια κατέφερε να συγκινήσει την Κρήτη και όλο το διαδίκτυο με τη ζωγραφιά της για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών

Newsbomb

«Έφτασες;»: «Λύγισε» το διαδίκτυο η ζωγραφιά μαθήτριας από το Ρέθυμνο για το δυστύχημα στα Τέμπη
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκινεί η ζωγραφιά μαθήτριας για το δυστύχημα στα Τέμπη, τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς.

Όπως αναφέρει το anogi.gr, η μαθήτρια του «Σταυράκειου», Δανάη Πολύζου, «χαράξε» στις ράγες τα ονόματα των 57 θυμάτων, κυρίως φοιτητών, που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την αποφράδα ημέρα, ενώ δίπλα στα εκτροχιασμένα βαγόνια, ένα κινητό τηλέφωνο στο χώμα χτυπά με ένα μήνυμα από την οικογένεια του κατόχου του, που πλέον δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση: «Έφτασες;»

anogia.jpg

Καρυστιανού: «Το δίκιο μας είναι αλύγιστο και η αγάπη μας θα νικήσει το κακό»

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φονική σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το βράδυ του Σαββάτου (28/2), η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση για τον χαμό της κόρης της, Μάρθης στο τραγικό δυστύχημα, με την ίδια να σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι σκοπός ζωής της από εδώ και πέρα είναι μόνο η απονομή δικαιοσύνης.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«23:18…

Ότι δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα το πρωί, τα γράφω την ώρα τούτη που σου έκοψαν το νήμα της ζωής σου.

«Αγαπημένο μου παιδί, Μάρθη μου,

Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, ο χρόνος σταμάτησε και ήρθαμε αντιμέτωποι με την απόλυτη διαπλοκή και την αδίστακτη διαφθορά.

Σήμερα, μικρή μου, δεν στέκομαι εδώ μόνο ως μια μάνα που την πνίγει το δίκιο. Στέκομαι ως η φωνή σου, η φωνή που κάποιοι επιχείρησαν να σβήσουν μέσα στα συντρίμμια και τις φλόγες εκείνης της νύχτας. Και λυπάμαι. Λυπάμαι που δεν αναγνώρισα τον κίνδυνο, που δεν έδρασα νωρίτερα, που άθελα μου έμεινα παγωμένη στην ψευδαίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα.
Όμως εκείνη η νύχτα άλλαξε τα πάντα.

Υπόσχεση σου δίνω ότι δεν θα κουραστώ ποτέ. Θα γυρίσω κάθε δικαστήριο, κάθε πλατεία, κάθε γωνιά της Ευρώπης, όσο και όπου χρειαστεί.
Και δεν θα σωπάσω!! Η αλήθεια θα ανασταίνεται και θα αναδύεται πάντα λαμπερή, γιατί το φως δεν θάβεται στα μπάζα τους.

Ούτε θα συμβιβαστώ!! Η δικαίωση δεν είναι εκδίκηση· είναι το χρέος μου στο τελευταίο σου βλέμμα —αυτό που δεν πρόλαβα να συναντήσω— και στην ανάσα σου που πήραν από την αγκαλιά μου.

Όσο εκείνοι οχυρώνονται πίσω από βουλευτικές ασυλίες και τις κατ’ επίφαση «εξεταστικές», εμείς γινόμαστε εκατομμύρια πολίτες, ενωμένοι και δυνατοί.
Νόμιζαν ότι επειδή μας πήραν ό,τι πολυτιμότερο είχαμε, θα μέναμε αδύναμοι. Δεν κατάλαβαν ότι όταν σου πάρουν το παιδί, δεν έχεις πια τίποτα να φοβηθείς. Και ένας άνθρωπος που δεν φοβάται, είναι η μόνη ελπίδα για να γκρεμιστεί το σάπιο σύστημα που συνθλίβει τη ζωή μας.

Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν μέχρι αυτό το έγκλημα να καταδικαστεί ως έγκλημα. Μέχρι οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν κάθονται, να βρεθούν ενώπιον μιας πραγματικής δικαιοσύνης. Δεν δεχόμαστε το «πάμε κι όπου βγει» ως τρόπο λειτουργίας αυτής της κοινωνίας. Διεκδικούμε μια χώρα όπου τα παιδιά μας θα ζουν με ασφάλεια.
Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ελπίδα!

Κοίταξε γύρω σου παιδί μου. Δες αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους που έγιναν πάλι η οικογένειά μας. Δες τα νέα παιδιά που αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι. Αυτή η μεγάλη αγκαλιά είναι η απόδειξη ότι είμαστε όλοι ΕΝΑ. Ο άδικος θάνατός σας δεν έφερε μόνο δάκρυα· έφερε μια πρωτόγνωρη ενότητα. Έγινε ο σπόρος για μια Ελλάδα που αρχίζει να απαιτεί τον σεβασμό που της αξίζει.

Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά και την ψυχή μας γεμάτη φως. Το δίκιο μας είναι αλύγιστο και η απεριόριστη αγάπη μας είναι η απόλυτη δύναμη που θα νικήσει το κακό.

Μένουμε δυνατοί, προσηλωμένοι στην αλήθεια, στην αγάπη και στην ειρήνη.
Αξίες απαραίτητες για να φτιάξουμε έναν δίκαιο κόσμο.
Σήμερα , βγήκαμε ξανά στους δρόμους και αποδείξαμε για ακόμη μια φορά ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι !

Δικαιοσύνη παντού!

Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μας»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο φωτογράφος που αποθέωσε το National Geographic μιλά στο Newsbomb για τον μοναχικό αργυροπελεκάνο της Κερκίνης

18:36ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πλησίασαν καν»: Το Πεντάγωνο για τους πυραύλους των Φρουρών στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω συμφωνήσει να συνομιλήσω με τους Ιρανούς»

18:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Βόλος: Αιφνιδίασαν οι γηπεδούχοι, ισοφάρισε ο Βάργκα | Δείτε τα γκολ

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ευχές του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ στα ουαλικά με υπότιτλους

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: Η ενδεκάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα γυναίκα που αγνοούνταν το τελευταίο 24ωρο

18:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2: Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησαν οι Πειραιώτες

18:08ΚΟΣΜΟΣ

«Κύμα» αρνητικών αντιδράσεων για influencer στο Ντουμπάι - «Υποτίθεται πώς ήμασταν ασφαλείς εδώ»

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ξεκίνησαν οι εργασίες διαδοχής του Χαμενεΐ - Σε μία με δύο μέρες ο νέος ανώτατος ηγέτης»

17:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – ΑΕΚ: Εικόνες από το «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό

17:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΜΕΑ: Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ύψωσε την «κόκκινη σημαία εκδίκησης» στο τζαμί Τζαμκαράν μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ

17:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδερφού της

17:31ΕΛΛΑΔΑ

«Έφτασες;»: «Λύγισε» το διαδίκτυο η ζωγραφιά μαθήτριας από το Ρέθυμνο για το δυστύχημα στα Τέμπη

17:31ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ: Δέκα γραμμές έκτακτης ανάγκης για Έλληνες λόγω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ο πραγματιστής αλλά και ιδεολόγος «μουλάς» που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μεση Ανατολή - Το μίσος για τους Αμερικανούς, η απόπειρα δολοφονίας και ο «άξονας του κακού»

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα γυναίκα που αγνοούνταν το τελευταίο 24ωρο

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

07:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Αυτή είναι η 31χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή με χτύπημα στο κεφάλι

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν επιτίθεται στο Ντουμπάι και στις άλλες χώρες του Κόλπου

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω συμφωνήσει να συνομιλήσω με τους Ιρανούς»

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Μεταξύ άλλων έπληξαν βάση στο Ιράκ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

«Στο είπα ότι θα χορέψουμε στον τάφο σου» - Viral ξανά η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδερφού της

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νεφροπαθής κατέληξε στη φυλακή για πρόστιμο ΚΟΚ που του είχε επιβληθεί προ δεκαετίας

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών - «Νομίζαμε ότι έριχναν πυροτεχνήματα»

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: Η ενδεκάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ