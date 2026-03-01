Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδερφού της

Η Μαρία Λαδά, έπασχε από το σπάνιο σύνδρομο Μόρκιου

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδερφού της
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Xαμογελαστή, δοτική, υπερήφανη, γεμάτη διάθεση για ζωή και προσφορά. Έτσι περιγράφουν την 67χρονη κα Μαρία όσοι την γνώριζαν καλά και έμελλε να την δουν να χάνει τη ζωή της με τον πιο τραγικό τρόπο.

Η Μαρία Λαδά, έπασχε από το σπάνιο σύνδρομο Μόρκιου. Μαζί με τον πολυαγαπημένο της αδερφό, ταξίδεψε αεροπορικώς από την Κεφαλλονιά όπου διέμενε, στην Αθήνα για να παρευρεθεί σε συνέδριο ατόμων με αναπηρία.

Και εκεί εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, έπεσε από ύψος 2 μέτρων, εξ’ αιτίας λάθος χειρισμού κατά τη διαδικασία αποβίβασής της.

Ο αδελφός της μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή.

«Και όταν ανεβήκανε απάνω στη ράμπα, αυτός είχε ένα χειριστήριο στα χέρια του. Κάποιο κουμπί πάτησε και μόλις ξεκίνησε η ράμπα πέσανε και οι δύο στο κενό. Και εκείνος μπρούμυτα και η αδερφή μου μπρούμυτα. Κατέβηκα κάτω και πήγα κοντά της και της μίλαγα αλλά δεν μπορούσε να μου μιλήσει, μου λέει: ‘’Στάθη, πονάω στην πλάτη!’’».

Η αντίστροφη μέτρηση για την Μαρία Λαδά, είχε ξεκινήσει.

«Φωνάξαμε το ΕΚΑΒ, ήρθε μας πήρε, μας πήγε στο νοσοκομείο, περιμέναμε γιατί το ΕΚΑΒ εκεί δεν βγαίνει έξω από το αεροδρόμιο γιατί απαγορεύεται. Και περιμέναμε άλλο από την Αθήνα να έρθει: μιάμιση ώρα περίπου με δύο, δεν ξέρω πόσο ήταν γιατί πάνω στη θολούρα μου κι εγώ δεν μπορούσα να προσδιορίσω ακριβώς το χρόνο, να μας πάρει να μας πάει στο Γεννηματάς. Μπήκαμε στα επείγοντα περιστατικά κατευθείαν, βρήκα ένα γιατρό και του λέω, η αδερφή μου θέλει να κάνει εμετό. Μου λέει περιμένετε. Ώσπου να μου πει το περιμένετε εκείνη έκανε εμετό».

«Ήταν μια μαχήτρια της ζωής»

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί κάνουν λόγο για μια μικροκαμωμένη γυναίκα που όμως είχε τεράστιο ανάστημα. Η Κεφαλονιά, έχει βυθιστεί στο πένθος.

«Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τεράστιοι και είναι «νάνοι» και υπάρχουν νάνοι που είναι πιο τεράστιοι από τους δυνατούς. Η αδερφή μου ήτανε μία από αυτούς. Ήταν μαχήτρια, ήθελε να προστατεύει τους πάντες. Δεν ενδιαφερόταν μόνο αν θα περπατήσει εκείνη. Την ενδιέφεραν τα προβλήματα όλου του κόσμου. Θα λείψει», λέει ο αδελφός της.

«Είχαν θαυμάσει τη δύναμή της, επιστήμονες γιατροί. Αξιοπρεπέστατη, αγωνιστική, θαρραλέα, με ενσυναίσθημα, με αγάπη, με κανέναν δισταγμό να παρουσιάσει το πρόβλημά της», είπε η πρόεδρός της Ένωσης, ΑμεΑ «Υπερίων».

Γίνεται το 2026 ένα άτομο με αναπηρία να χτυπά θανάσιμα μέσα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών; Μήπως αν το ασθενοφόρο είχε φτάσει νωρίτερα η Μαρία Λαδά, ήταν ζωντανή;

Ο αδελφός της αναφέρει: «Δεν το ξέρω αυτό δεν είμαι σίγουρος, αλλά μετά από δύο ώρες είναι φοβερό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι λέει κανόνας του αεροδρομίου, δεν μπορεί να φύγει(το ασθενοφόρο). Τι θα πει δεν μπορεί να φύγει; Δεν ξέρει να περπατήσει, δεν ξέρει ο οδηγός, να βάλουν άλλον που να ξέρει την Αθήνα ολόκληρη. Αυτός που έκανε τη βλακεία και το έλεγε μονάχος του. Εγώ η αδερφή μου και ο χειριστής του μηχανήματος, ο οποίος το πάτησε και έκανε λάθος και πέσανε και οι δύο. Η αδελφή μου είχε ένα σύνδρομο, λέγεται Morquio, στο οποίο δεν της επέτρεπε να γίνει η ανάπτυξη των οστών σωστά. Στο μυαλό της ίσως τα πανεπιστήμια του κόσμου να μην την φτάνουν. Στα χέρια μου ξεψύχησε. Πόσο πολλή δύναμη είχε δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Θα την πάμε στο νησί αλλά πρέπει να γίνει πρώτα νεκροτομή – νεκροψία, να δούνε γιατί δεν είναι βέβαιοι αν πέθανε από την πτώση ή αν ήταν κάτι παθολογικό».

Ένα είναι σίγουρο: Η χαμογελαστή και μικροσκοπική Μαρία, θα μείνει χαραγμένη για πάντα, στην μνήμη όλων μας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο φωτογράφος που αποθέωσε το National Geographic μιλά στο Newsbomb για τον μοναχικό αργυροπελεκάνο της Κερκίνης

18:36ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πλησίασαν καν»: Το Πεντάγωνο για τους πυραύλους των Φρουρών στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω συμφωνήσει να συνομιλήσω με τους Ιρανούς»

18:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Βόλος: Αιφνιδίασαν οι γηπεδούχοι, ισοφάρισε ο Βάργκα | Δείτε τα γκολ

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ευχές του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ στα ουαλικά με υπότιτλους

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: Η ενδεκάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα γυναίκα που αγνοούνταν το τελευταίο 24ωρο

18:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2: Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησαν οι Πειραιώτες

18:08ΚΟΣΜΟΣ

«Κύμα» αρνητικών αντιδράσεων για influencer στο Ντουμπάι - «Υποτίθεται πώς ήμασταν ασφαλείς εδώ»

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ξεκίνησαν οι εργασίες διαδοχής του Χαμενεΐ - Σε μία με δύο μέρες ο νέος ανώτατος ηγέτης»

17:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – ΑΕΚ: Εικόνες από το «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό

17:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΜΕΑ: Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ύψωσε την «κόκκινη σημαία εκδίκησης» στο τζαμί Τζαμκαράν μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ

17:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδερφού της

17:31ΕΛΛΑΔΑ

«Έφτασες;»: «Λύγισε» το διαδίκτυο η ζωγραφιά μαθήτριας από το Ρέθυμνο για το δυστύχημα στα Τέμπη

17:31ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ: Δέκα γραμμές έκτακτης ανάγκης για Έλληνες λόγω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ο πραγματιστής αλλά και ιδεολόγος «μουλάς» που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μεση Ανατολή - Το μίσος για τους Αμερικανούς, η απόπειρα δολοφονίας και ο «άξονας του κακού»

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή σε ρέμα γυναίκα που αγνοούνταν το τελευταίο 24ωρο

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση για τον Χαμενεΐ - Χτύπημα με 9 νεκρούς στο Ισραήλ - Στόχος των Φρουρών αμερικανικό αεροπλανοφόρο

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

07:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Αυτή είναι η 31χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή με χτύπημα στο κεφάλι

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν επιτίθεται στο Ντουμπάι και στις άλλες χώρες του Κόλπου

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω συμφωνήσει να συνομιλήσω με τους Ιρανούς»

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Μεταξύ άλλων έπληξαν βάση στο Ιράκ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

«Στο είπα ότι θα χορέψουμε στον τάφο σου» - Viral ξανά η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδερφού της

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νεφροπαθής κατέληξε στη φυλακή για πρόστιμο ΚΟΚ που του είχε επιβληθεί προ δεκαετίας

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στο εξωτικό Ντουμπάι: Ο συναγερμός στα πεντάστερα και ο πανικός των τουριστών - «Νομίζαμε ότι έριχναν πυροτεχνήματα»

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Asteras Aktor: Η ενδεκάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ