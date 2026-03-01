Μαρία Λαδά: Πώς έγινε η τραγωδία στο «Ελ.Βενιζέλος» - Η συγκλονιστική περιγραφή του αδερφού της

Xαμογελαστή, δοτική, υπερήφανη, γεμάτη διάθεση για ζωή και προσφορά. Έτσι περιγράφουν την 67χρονη κα Μαρία όσοι την γνώριζαν καλά και έμελλε να την δουν να χάνει τη ζωή της με τον πιο τραγικό τρόπο.

Η Μαρία Λαδά, έπασχε από το σπάνιο σύνδρομο Μόρκιου. Μαζί με τον πολυαγαπημένο της αδερφό, ταξίδεψε αεροπορικώς από την Κεφαλλονιά όπου διέμενε, στην Αθήνα για να παρευρεθεί σε συνέδριο ατόμων με αναπηρία.

Και εκεί εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, έπεσε από ύψος 2 μέτρων, εξ’ αιτίας λάθος χειρισμού κατά τη διαδικασία αποβίβασής της.

Ο αδελφός της μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή.

«Και όταν ανεβήκανε απάνω στη ράμπα, αυτός είχε ένα χειριστήριο στα χέρια του. Κάποιο κουμπί πάτησε και μόλις ξεκίνησε η ράμπα πέσανε και οι δύο στο κενό. Και εκείνος μπρούμυτα και η αδερφή μου μπρούμυτα. Κατέβηκα κάτω και πήγα κοντά της και της μίλαγα αλλά δεν μπορούσε να μου μιλήσει, μου λέει: ‘’Στάθη, πονάω στην πλάτη!’’».

Η αντίστροφη μέτρηση για την Μαρία Λαδά, είχε ξεκινήσει.

«Φωνάξαμε το ΕΚΑΒ, ήρθε μας πήρε, μας πήγε στο νοσοκομείο, περιμέναμε γιατί το ΕΚΑΒ εκεί δεν βγαίνει έξω από το αεροδρόμιο γιατί απαγορεύεται. Και περιμέναμε άλλο από την Αθήνα να έρθει: μιάμιση ώρα περίπου με δύο, δεν ξέρω πόσο ήταν γιατί πάνω στη θολούρα μου κι εγώ δεν μπορούσα να προσδιορίσω ακριβώς το χρόνο, να μας πάρει να μας πάει στο Γεννηματάς. Μπήκαμε στα επείγοντα περιστατικά κατευθείαν, βρήκα ένα γιατρό και του λέω, η αδερφή μου θέλει να κάνει εμετό. Μου λέει περιμένετε. Ώσπου να μου πει το περιμένετε εκείνη έκανε εμετό».

«Ήταν μια μαχήτρια της ζωής»

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί κάνουν λόγο για μια μικροκαμωμένη γυναίκα που όμως είχε τεράστιο ανάστημα. Η Κεφαλονιά, έχει βυθιστεί στο πένθος.

«Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τεράστιοι και είναι «νάνοι» και υπάρχουν νάνοι που είναι πιο τεράστιοι από τους δυνατούς. Η αδερφή μου ήτανε μία από αυτούς. Ήταν μαχήτρια, ήθελε να προστατεύει τους πάντες. Δεν ενδιαφερόταν μόνο αν θα περπατήσει εκείνη. Την ενδιέφεραν τα προβλήματα όλου του κόσμου. Θα λείψει», λέει ο αδελφός της.

«Είχαν θαυμάσει τη δύναμή της, επιστήμονες γιατροί. Αξιοπρεπέστατη, αγωνιστική, θαρραλέα, με ενσυναίσθημα, με αγάπη, με κανέναν δισταγμό να παρουσιάσει το πρόβλημά της», είπε η πρόεδρός της Ένωσης, ΑμεΑ «Υπερίων».

Γίνεται το 2026 ένα άτομο με αναπηρία να χτυπά θανάσιμα μέσα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών; Μήπως αν το ασθενοφόρο είχε φτάσει νωρίτερα η Μαρία Λαδά, ήταν ζωντανή;

Ο αδελφός της αναφέρει: «Δεν το ξέρω αυτό δεν είμαι σίγουρος, αλλά μετά από δύο ώρες είναι φοβερό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι λέει κανόνας του αεροδρομίου, δεν μπορεί να φύγει(το ασθενοφόρο). Τι θα πει δεν μπορεί να φύγει; Δεν ξέρει να περπατήσει, δεν ξέρει ο οδηγός, να βάλουν άλλον που να ξέρει την Αθήνα ολόκληρη. Αυτός που έκανε τη βλακεία και το έλεγε μονάχος του. Εγώ η αδερφή μου και ο χειριστής του μηχανήματος, ο οποίος το πάτησε και έκανε λάθος και πέσανε και οι δύο. Η αδελφή μου είχε ένα σύνδρομο, λέγεται Morquio, στο οποίο δεν της επέτρεπε να γίνει η ανάπτυξη των οστών σωστά. Στο μυαλό της ίσως τα πανεπιστήμια του κόσμου να μην την φτάνουν. Στα χέρια μου ξεψύχησε. Πόσο πολλή δύναμη είχε δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Θα την πάμε στο νησί αλλά πρέπει να γίνει πρώτα νεκροτομή – νεκροψία, να δούνε γιατί δεν είναι βέβαιοι αν πέθανε από την πτώση ή αν ήταν κάτι παθολογικό».

Ένα είναι σίγουρο: Η χαμογελαστή και μικροσκοπική Μαρία, θα μείνει χαραγμένη για πάντα, στην μνήμη όλων μας.