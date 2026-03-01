Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2: Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησαν οι Πειραιώτες

Snapshot Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Πανσερραϊκό με 2

1 στην 23η αγωνιστική της Super League χάρη σε δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ομάδα του Ολυμπιακού επέστρεψε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός παραμένει στην τελευταία θέση με 12 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη κυριαρχία στο παιχνίδι, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες χωρίς να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Πανσερραϊκός μείωσε στο 82΄ με γκολ του Ντε Μάρκο, αλλά ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Snapshot powered by AI

Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στις Σέρρες και παρότι στο τέλος έκανε τα εύκολα... δύσκολα, έφυγε νικητής με 2-1 από την έδρα του Πανσερραϊκού, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League, με σκόρερ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος επέστρεψε στα γκολ.

Η πειραϊκή ομάδα έφτασε στους 53 βαθμούς και τέθηκε επικεφαλής στη βαθμολογία, εν αναμονή και του αγώνα της ΑΕΚ στον Βόλο, ενώ η μακεδονική ομάδα παρέμεινε στους 12 και την τελευταία θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πίεση των «ερυθρόλευκων» ήταν ασφυκτική από το εναρκτήριο σφύριγμα του διαιτητή Πολυχρόνη κι εκδηλώθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Μαρτίνς να κάνει την κάθετη και τον Ελ Κααμπί να σουτάρει πάνω στον Τιναλίνι.

Στο 4΄ σουτ του Νασιμέντο έφυγε άουτ, στο 5΄ ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας των «λιονταριών» μπλόκαρε στην προσπάθεια του Μαρτίνς, ενώ στο 20΄ απέκρουσε και την κεφαλιά-ψαράκι του Τσικίνιο, μετά από σέντρα του Μπρούνο.

Δύο λεπτά αργότερα ο Μαρτίνς απέφυγε με ζογκλερική κίνηση δύο αμυντικούς στη μεγάλη περιοχή του Πανσερραϊκού αλλά έχασε την ισορροπία του τη στιγμή της εκτέλεσης, ενώ οι... υπερωρίες του Τιναλίνι είχαν συνέχεια στο 28΄, σε νέα προσπάθεια του Μαρτίνς.

Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών συνεχίστηκε στο 36΄, με τον Μπρούνο να σεντράρει και με τον Αντρέ Λουίς να πλασάρει στην κίνηση λίγο πάνω από το δοκάρι, ενώ στο 45΄+4 ο Τιναλίνι έβγαλε και την κεφαλιά-ψαράκι του Κοστίνια, σε ένα πρώτο ημίχρονο που οι τελικές ήταν 15-0!

Στο ημίχρονο ο Μεντιλίμπαρ πέρασε Μουζακίτη και Ροντινέι αντί Σιπιόνι και Κοστίνια για να κάνει την ομάδα του πιο δημιουργική, αλλά το γκολ δεν ερχόταν. Στο 49΄ ο Τιναλίνι αρνήθηκε ξανά το γκολ στον Τσικίνιο, με τον Ολυμπιακό να έχει συνεχώς την μπάλα στα πόδια αλλά όχι ιδέες και καθαρό μυαλό.

Τελικά, τον Γόρδιο δεσμό του γκολ έλυσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Στο 60ό λεπτό ο Ροντινέι σέντραρε εξαιρετικά και ο επερχόμενος Μαροκινός έγραψε με κεφαλιά το 1-0, επιστρέφοντας στο σκοράρισμα μετά από μια περίοδο «αφλογιστίας».

Δέκα λεπτά αργότερα ο πρώτος «γκολεαδόρ» του πρωταθλήματος ξαναχτύπησε! Ο Ολυμπιακός έφυγε στην αντεπίθεση με τον Μαρτίνς από αριστερά να δίνει έτοιμο γκολ στον Αφρικανό επιθετικό, ο οποίος παραλίγο να μπει με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Το σκορ έφερε εφησυχασμό στους φιλοξενούμενους και ο Πανσερραϊκός, μην έχοντας πια να χάσει τίποτα, βγήκε μπροστά και προειδοποίησε κάνοντας τις δυο πρώτες τελικές της στο ματς σε δυο λεπτά (80΄ Δοϊρανλής, 81΄ Μπρουκς). Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν έδωσαν σημασία και το πλήρωσαν, καθώς στην τρίτη τελική τους οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ντε Μάρκο στο 82΄ επιστρέφοντας στο παιχνίδι.

Μέχρι το τέλος, όμως, ο Ολυμπιακός ήλεγξε το ματς και έφυγε με τη νίκη από τις Σέρρες.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες (46΄ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (39΄ Δοϊρανλής), Ριέρα (66΄ Σοφιανός), Ίβαν (46΄ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (79΄ Καρέλης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46΄ Ροντινέι), Ρέτσος (80΄ Μπιανκόν), Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (46΄ Μουζακίτης), Νασιμέντο, Αντρέ Λουίζ (75΄ Γιαζιτζί), Τσικίνιο, Μαρτίνς (75΄ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.