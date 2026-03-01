Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί» φώναζε στην έγκυο σύντροφό του ενώ εκείνη ξεψυχούσε

Αποκαλύψεις που σοκάρουν έρχονται στη δημοσιότητα για την, διαφαινόμενη, άγρια δολοφονία μιας 31χρονης εγκύου από τον σύντροφό της, ο οποίος κρατείται από τις Αρχές.

Μιλώντας στο MEGA γειτόνισσα ανέφερε πως άκουσε το βράδυ της δολοφονίας τον άνδρα να φωνάζει στη γυναίκα «ψόφα σαν το σκυλί». Μετά η ίδια ανέφερε πως άκουσε «βαβούρα» και «βρισιές».

Η γυναίκα που βρισκόταν στον πέμπτο μήνα κύησης εντοπίστηκε στις σκάλες του διαμερίσματος από τον 38χρονο σύντροφό της, που εργάζεται ως διανομέας. Ο άνδρας ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Ο 38χρονος ισχυρίστηκε ότι η 31χρονη έπεσε από τις σκάλες, ωστόσο τα ευρήματα του ιατροδικαστή δεν επιβεβαιώνουν πτώση ως αιτία του τραυματισμού. Στη σορό εντοπίστηκαν μώλωπες και τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, πιθανώς προερχόμενο από αντικείμενο.

Ο άνδρας αρχικά προσήχθη, ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σημειώνεται ότι μάρτυρες ανέφεραν πως το ζευγάρι είχε συχνές εντάσεις και φωνές, ενώ μια γειτόνισσα υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε ασκήσει βία και σε προηγούμενη σύντροφό του.

