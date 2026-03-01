Ελληνίδα από το Ντουμπάι στο Newsbomb: «Ζούμε τρομακτικές καταστάσεις - Δεν υπάρχουν καταφύγια»

Όπως ανέφερε η κ. Παντέλη ακούγονται συνεχώς εκκωφαντικοί ήχοι - «Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει»

Ζωή Μακρυγιάννη

Η Άντζελα Παντελή

  • Το Ντουμπάι δέχεται συνεχείς επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους, προκαλώντας εκκωφαντικούς ήχους και φόβο στους κατοίκους.
  • Η Ελληνίδα DJ Άντζελα Παντελή περιγράφει καταστάσεις τρόμου λόγω των βομβαρδισμών και την έλλειψη καταφυγίων στο Εμιράτο.
  • Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ντουμπάι συμβουλεύει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τα τζάμια λόγω κινδύνου θραυσμάτων.
  • Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έχουν ανασταλεί επ' αόριστον, εγκλωβίζοντας χιλιάδες τουρίστες στους τερματικούς σταθμούς.
  • Η κρίση πυροδοτήθηκε από επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με εκτεταμένα αντίποινα στη Μέση Ανατολή.
Snapshot powered by AI

Τις στιγμές τρόμου που βιώνουν όσοι βρίσκονται στο Ντουμπάι, το οποίο δέχεται επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους, περιέγραψε στο Newsbomb.gr, η Ελληνίδα DJ που κατοικεί εκεί, Άντζελα Παντελή.

Όπως ανέφερε η κ. Παντέλη ακούγονται συνεχώς εκκωφαντικοί ήχοι, ενώ η ίδια που ζει σε διαμέρισμα με τζαμαρίες, οι οποίες τρίζουν συνεχώς από την ένταση. «Ξύπνησα από έναν δυνατό ήχο και σηκώθηκα, είδα τα τζάμια να τρίζουν και τώρα μετακινώ όλα μου τα έπιπλα μακριά από τις τζαμαρίες, γιατί φοβάμαι ότι θα σπάσουν», λέει χαρακτηριστικά.

«Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Να ακούω συνεχώς από πάνω μου πυραύλους που άλλοι αναχαιτίζονται και άλλοι δεν εξουδετερώνονται. Ζούμε τρομακτικές καταστάσεις», συνεχίζει η Άντζελα Παντελή, η οποία από το 2017 μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ντουμπάι.

Η ίδια είναι Αμερικανίδα πολίτης και επικοινώνησε χθες με την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ντουμπάι, η οποία της έδωσε σαφείς οδηγίες να παραμείνει στο σπίτι, να μην μετακινείται και να μείνει μακριά από τα τζάμια του σπιτιού της και, όπως την ενημέρωσε, στο Εμιράτο «δεν υπάρχουν καταφύγια».

Οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς απο χθες, όπως ενημέρωσε η DJ και, ευτυχώς, προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.

Αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από πισίνες

Ένα σύντομο βίντεο 11 δευτερολέπτων κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δείχνει τη στιγμή που οι ιρανικές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν πάνω από την πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο βίντεο, με πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές, η γυναίκα ακούγεται να λέει «Θεέ μου» καθώς στρέφει την κάμερα πάνω από την πισίνα και μετά προς τα δύο σύννεφα καπνού στον ουρανό, ενώ επιμένει «βομβαρδίζουν».

Σε μία απελπισμένη προσπάθεια να διαφύγουν από την εμπόλεμη περιοχή, χιλιάδες τουρίστες κατευθύνθηκαν προς τα αεροδρόμια, όμως η επ' αόριστον αναστολή πτήσεων ματαίωσε τα σχέδιά τους και προς το παρόν βρίσκονται εγκλωβισμένοι στους τερματικούς σταθμούς, αναμένοντας ενδεχομένως κάποια διεθνή αερογέφυρα σωτηρίας.

Η επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν εξαπολύθηκε το πρωί του Σαββάτου, με την Τεχεράνη να απαντά με εκτεταμένα αντίποινα σε όλη τη Μέση Ανατολή στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και το Ισραήλ.

Χτύπησαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι με πύραυλο οι Ιρανοί

Τουλάχιστον ένας ιρανικός πύραυλος κατάφερε να διαπεράσει την αεράμυνα, πλήττοντας το Διεθνές Αεροδρόμιο (DXB) και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε χώρους αναμονής. Οι εικόνες που κυκλοφορούν δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από το αεροδρόμιο, ενώ αναφορές για εκρήξεις και φωτιές υπάρχουν και από άλλες εμβληματικές περιοχές, όπως το Palm Jumeirah και το λιμάνι Jebel Ali.

