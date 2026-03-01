Βαγδάτη: Με μπουλντόζες προσπαθούν να σπάσουν τους φραγμούς προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

Oι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να αποτρέψουν την παραβίαση της περιμέτρου.

Βαγδάτη: Με μπουλντόζες προσπαθούν να σπάσουν τους φραγμούς προς την πρεσβεία των ΗΠΑ
Η κατάσταση στη Βαγδάτη σήμερα το πρωί είναι εξαιρετικά έκρυθμη, καθώς η ένταση που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν μεταφέρθηκε στους δρόμους της ιρακινής πρωτεύουσας.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών επιχείρησαν να σπάσουν τον κλοιό των δυνάμεων ασφαλείας, με κύριο στόχο να φτάσουν στο συγκρότημα της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θεωρείται το επίκεντρο της αμερικανικής επιρροής στη χώρα.

Oι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να αποτρέψουν την παραβίαση της περιμέτρου. Σύμφωνα με αναφορές αυτοπτών μαρτύρων, οι συγκρούσεις ήταν σώμα με σώμα στις εισόδους της ζώνης.

Η κινητοποίηση αυτή συνδέεται άμεσα με την επιχείρηση «Epic Fury», καθώς οι υποστηρικτές της Τεχεράνης στο Ιράκ βλέπουν τον θάνατο του Χαμενεΐ ως μια υπαρξιακή απειλή για ολόκληρο το σιιτικό τόξο της περιοχής.

Η αμερικανική πρεσβεία παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, με τα συστήματα ασφαλείας να έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως, ενώ οι ιρακινές αρχές έχουν αναπτύξει επιπλέον τεθωρακισμένα οχήματα στους δρόμους που οδηγούν στην Πράσινη Ζώνη για να αποφευχθεί μια ολοκληρωτική κατάληψη.

