Επίσημη επιβεβαίωση του Ισραήλ: Έδειξαν φωτογραφίες του νεκρού Χαμενεΐ στον Νετανιάχου

Snapshot Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας παρουσίασαν φωτογραφίες της σορού του Αλί Χαμενεΐ στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας την εξουδετέρωσή του.

Η επιχείρηση «Βρυχηθμός του Λιονταριού» είχε ως κύριο στόχο τον Αλί Χαμενεΐ και φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τις δυνάμεις του IDF. Snapshot powered by AI

Με τον πλέον εμφατικό τρόπο οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν την εξουδετέρωση του Αλί Χαμενεΐ, καθώς παρουσίασαν στον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωτογραφίες με τη σορό του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.

Η επιχείρηση «Βρυχηθμός του Λιονταριού» είχε απόλυτη προτεραιότητα την εξουδετέρωση του Αλί Χαμενεΐ και με χειρουργική ακρίβεια φαίνεται πως οι δυνάμεις του IDF τα κατάφεραν.

Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε την ανακοίνωση αναφέροντας πως «υπάρχουν ενδείξεις» για τον θάνατο του Χαμενεΐ. Αυτές οι ενδείξεις δεν ήταν άλλες από τις φωτογραφίες που έφτασαν στα χέρια του Νετανιάχου.

Η κατοικία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς

Δορυφορικές εικόνες από την Airbus Defence and Space, που ελήφθησαν από τους New York Times, δείχνουν ότι η κατοικία του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς ως αποτέλεσμα των επιδρομών σήμερα το πρωί από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Satellite imagery from Airbus Defence and Space, obtained by the New York Times, shows that Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s home in Tehran has been entirely destroyed as a result of strikes this morning by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/tu44p10vZ9 — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Nωρίτερα είχε υψωθεί κανπνός πάνω από την περιοχή Παστέρ της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η κατοικία του Χαμενεΐ , εν μέσω έντονης ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας σε όλη την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.

H περιοχή είναι μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της Τεχεράνης, όπου στεγάζονται βασικά κυβερνητικά και στρατιωτικά γραφεία. Η τελευταία επίθεση σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν ζώνες υψηλού προφίλ της ιρανικής ηγεσίας.

