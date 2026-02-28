Τραμπ: Μπορώ να λήξω τον πόλεμο στο Ιράν σε 2-3 μέρες

Νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύγκρουση με το Ιράν μεταδίδει το Axios, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται βέβαιος ότι μπορεί να βάλει γρήγορο τέλος στην κρίση.

«Μπορώ να το τραβήξω σε βάθος χρόνου και να πάρω τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης ή να το τελειώσω σε δύο ή τρεις ημέρες», φέρεται να δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ιράν θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ανακάμψει από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, ενώ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έφτασε κοντά σε συμφωνία, πριν τελικά αποχωρήσει από τις συνομιλίες. Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα που διεξάγονταν στη Γενεύη, είπε ότι «κατάλαβα πως στην πραγματικότητα δεν θέλουν συμφωνία».

Παράλληλα, τόνισε ότι είχε «μια εξαιρετική συνομιλία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι οι δύο τους βρίσκονται «στο ίδιο μήκος κύματος».