Μάικλ Τζάκσον: Νέα αγωγή κατά της περιουσίας του - Τον κατηγορούν για εμπορία ανηλίκων

Τα αδέλφια Cascio που υπήρξαν κοντά στον «βασιλιά της ποπ» κατά την παιδική τους ηλικία επανέρχονται με νέα αγωγή για δέσμευση της περιουσίας του, κατηγορώντας τον για εμπορία ανηλίκων και σεξουαλική κακοποίηση

Μάικλ Τζάκσον: Νέα αγωγή κατά της περιουσίας του - Τον κατηγορούν για εμπορία ανηλίκων

Ο Μάικλ Τζάκσον / AP

Νέα αγωγή κατά της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον κατέθεσαν «πρώην φίλοι» του, κατηγορώντας τον «Βασιλιά της Ποπ» για εμπορία ανηλίκων και σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Frank, ο Dominic, η Marie-Nicole Porte και ο Aldo Cascio κατέθεσαν την Παρασκευή (27/2) δικαστικά έγγραφα με σκοπό την δέσμευση της περιουσίας του του εκλιπόντος τραγουδιστή στο Λος Άντζελες, ισχυριζόμενοι ότι ο «Βασιλιάς της Ποπ» «νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά» και τους τέσσερις.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, τα αδέλφια υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα κακοποίησης του θρυλικού τραγουδιστή όταν ήταν στην ηλικία των 7 και 8 ετών.

Τα τέσσερα αδέλφια ισχυρίζονται ότι ο Τζάκσον τους «χειραγώγησε και τους έκανε πλύση εγκεφάλου» όταν ήταν παιδιά χρησιμοποιώντας «μεθόδους τυπικές για θηρευτές ανηλίκων», καθώς και τον «πλούτο και τη φήμη» του, αλλά και ένα σύστημα υπαλλήλων που «συνέδραμαν, υποστήριξαν και συγκάλυψαν ενεργά» τη φερόμενη κακοποίηση.

Η νέα αγωγή κατατίθεται έναν μήνα αφότου η οικογένεια Cascio εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Μπέβερλι Χιλς, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ακυρώσει τον οικονομικό διακανονισμό με την περιουσία του Τζάκσον. Η υπόθεσή τους πρόκειται να εξεταστεί σε επόμενη ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Μαρτίου.

Σε δικαστική κατάθεση του Νοεμβρίου 2025, ο 44χρονος Frank, η 37χρονη Porte και ο 34χρονος Aldo ζήτησαν δέσμευση της περιουσίας του εκλιπόντος σταρ για εξαναγκασμό, εξαπάτηση και προδοσία, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να αποσιωπήσει τους ισχυρισμούς τους περί κακοποίησης.

Τα αδέλφια ισχυρίστηκαν ότι κάποια στιγμή μεταξύ 2003 και 2004 — όταν ο Τζάκσον συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκου — τους είπε να «κρυφτούν» από τον τότε δικηγόρο του, Mark Geragos, ώστε να κρατηθεί μυστικό το γεγονός ότι διέμεναν μαζί του.

Ο Geragos αργότερα εκπροσώπησε τα αδέλφια στις τρέχουσες αγωγές τους κατά της περιουσίας του Τζάκσον, μαζί με τον δικηγόρο Howard King.

Σε δήλωσή του στο Page Six, ο νομικός εκπρόσωπος της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, Marty Singer χαρακτήρισε την αγωγή «μια απελπισμένη προσπάθεια αρπαγής χρημάτων», η οποία, όπως είπε, καθοδηγείται από τον Frank Cascio.

«Αυτή η αγωγή είναι μια απελπισμένη προσπάθεια αρπαγής χρημάτων από επιπλέον μέλη της οικογένειας Cascio, που ανέβηκαν στο “άρμα” μαζί με τον αδελφό τους Frank, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει αγωγή εκβιασμό», δήλωσε ο Singer.

«Η οικογένεια υπερασπιζόταν σθεναρά τον Μάικλ Τζάκσον για περισσότερα από 25 χρόνια, βεβαιώνοντας για την αθωότητά του σχετικά με τις κατηγορίες για "ανάρμοστη συμπεριφορά". Η νέα αυτή δικαστική κατάθεση αποτελεί μια διαφανή τακτική “αναζήτησης ευνοϊκού δικαστηρίου” στο πλαίσιο του σχεδίου τους να αποσπάσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία και τις εταιρείες του Μάικλ», προσθέτει ο δικηγόρος.

Στη συνέχεια, ο Singer επικαλείται αρκετές δηλώσεις της οικογένειας που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Frank από το 2011, «My Friend Michael: An Ordinary Friendship with an Extraordinary Man», καθώς και στις ευρέως προβεβλημένες συνεντεύξεις τους με την Oprah Winfrey και άλλους, όπου — όπως αναφέρει — «σταθερά και επανειλημμένα» υποστήριζαν ότι ο «Βασιλιάς της Ποπ» «δεν έβλαψε ποτέ κανέναν από αυτούς ούτε οποιονδήποτε άλλον».

«Οι Cascio, μέσω δύο διαφορετικών δικηγόρων, απείλησαν να δημοσιοποιήσουν αποτρόπαιες κατηγορίες που αντέβαιναν πλήρως στις προηγούμενες δηλώσεις τους υπέρ του Μάικλ, εκτός αν η περιουσία του κατέβαλλε τεράστια χρηματικά ποσά», συνέχισε ο Singer.

«Πέρυσι, ο δικηγόρος των Cascio, Howard King, απαίτησε 213 εκατομμύρια δολάρια. Αφού ο Howard King αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον δικηγόρο Mark Geragos, ο Geragos υπέβαλε νέα — αλλά εξίσου αβάσιμη — απαίτηση ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων εκ μέρους των Cascio. Εξακολουθώντας να επιδιώκουν την πολυεκατομμυριούχα αποζημίωσή τους, οι Cascio επανέφεραν τον Howard King και προσπαθούν απεγνωσμένα μέσω αυτής της αβάσιμης προσφυγής», καταλήγει ο νομικός εκπρόσωπος της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον.

