Μάικλ Τζάκσον: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τη ζωή του - Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του

Το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας «Michael» έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία παραγωγής Lionsgate, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη ζωή και την καριέρα του Μάικλ Τζάκσον, έναν από τους πιο επιδραστικούς - και αμφιλεγόμενους - καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.

Η ταινία παρακολουθεί την πορεία του Τζάκσον από τα παιδικά του χρόνια ως μέλος των Jackson 5 μέχρι την παγκόσμια καταξίωσή του ως «Βασιλιά της Ποπ», επιχειρώντας να αποτυπώσει τόσο το μέγεθος του φαινομένου όσο και τις αντιφάσεις που σημάδεψαν τη δημόσια εικόνα του.

«Είναι το πνεύμα του Μάικλ»

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιό του τραγουδιστή, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer), ενώ το σενάριο είναι του John Logan (Gladiator, Rango).

Ο Fuqua έχει εκφράσει έντονα την εμπιστοσύνη του στην ερμηνεία του νεαρού πρωταγωνιστή, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για εξωτερική ομοιότητα:

«Δεν είναι μόνο η εμφάνιση. Είναι το πνεύμα του Μάικλ που περνά μέσα από τον Τζαφάρ με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το καστ συμπληρώνεται από τον Colman Domingo στον ρόλο του Joe Jackson και τη Nia Long ως Katherine Jackson, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate και άλλοι, αναπαριστώντας πρόσωπα-κλειδιά της καριέρας και της προσωπικής ζωής του Τζάκσον.

Τον Μάικλ Τζάκσον σε παιδική ηλικία υποδύεται ο 9χρονος Juliano Krue Valdi, ο οποίος έχει ξεχωρίσει στα social media για τις χορευτικές του ερμηνείες και τις εμφανίσεις εμπνευσμένες από τον «Βασιλιά της Ποπ». Στην ταινία ενσαρκώνει τον Τζάκσον στα πρώτα του χρόνια με τους Jackson 5.

Το όραμα πίσω από το «Michael»

H ταινία φιλοδοξεί να παρουσιάσει «μια κινηματογραφική απεικόνιση της ζωής και της κληρονομιάς ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος», δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στη ζωή του πριν φτάσει στην κορυφή, καθώς και σε εμβληματικές στιγμές της πρώιμης σόλο καριέρας του.

Η αμφιλεγόμενη κληρονομιά

Τα τελευταία χρόνια, νέες μαρτυρίες και ντοκιμαντέρ έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον του Τζάκσον κατά τη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούσαν τη σχέση του με ανήλικα άτομα - θέματα που εξακολουθούν να διχάζουν κοινό και κριτικούς.

Η ταινία ωστόσο, φαίνεται να επικεντρώνεται στη δημιουργική πορεία του καλλιτέχνη - αποφεύγοντας τις σκοτεινότερες πτυχές της δημόσιας αφήγησης - ενώ η στήριξη του Jackson estate στην παραγωγή έχει προκαλέσει συζητήσεις για το πώς προσεγγίζεται η συνολική αφήγηση της ζωής του

Το «Michael» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 23 Απριλίου και όλα δείχνουν ότι, πέρα από κινηματογραφικό γεγονός, θα αποτελέσει αφορμή για μια ευρύτερη πολιτιστική συζήτηση για τον τρόπο που αφηγείται κανείς τη ζωή καλλιτεχνών που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα, αλλά και βαθιά ερωτήματα πίσω τους.

