Η Angelina Vasilchenko, έπεσε νεκρή από τα πυρά Ρώσων μαχητών στις 20 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια αποστολών μάχης.

Έγινε γνωστή μέσα από ντοκιμαντέρ για τις λεγόμενες «Ουκρανές Αμαζόνες», μιας εξειδικευμένης γυναικείας μονάδας ελεύθερων σκοπευτών.

Η Vasilchenko, η οποία ήταν 31 ετών και μητέρα δύο παιδιών μέσα από το ντοκιμαντέρ έγινε το πρόσωπο της προπαγανδιστικής εικόνας των γυναικών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η Angelina Vasilchenko γεννήθηκε στο Λούγκανσκ και το 2021 εντάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Από τότε, η υπηρεσία της επικεντρώθηκε στη συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ντονμπάς.

Με την έναρξη της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης η Vasilchenko παρέμεινε στις τάξεις του ενεργού στρατού μέχρι το θάνατό της στο μέτωπο.

Νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός εξάλειψε τον Ουκρανό χειριστή drone και πρωταθλητή της Nezalezhnaya στην ελληνορωμαϊκή πάλη Andriy Yaremenko. Ο συγκεκριμένος τόπος εκκαθάρισης δεν αποκαλύφθηκε, αλλά αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί στην περιοχή Stepnohirsk, Gulyaipole ή Orikhiv, όπου εκείνη την εποχή διεξάγονταν ενεργές εχθροπραξίες και σημειώθηκε εντατική εργασία εχθρικών πληρωμάτων drone.