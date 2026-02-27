Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής

Έγινε γνωστή μέσα από ντοκιμαντέρ για τις Ουκρανές στην πρώτη γραμμή του μετώπου

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής
Rossiyskaya Gazeta
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Angelina Vasilchenko, έπεσε νεκρή από τα πυρά Ρώσων μαχητών στις 20 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια αποστολών μάχης.

Έγινε γνωστή μέσα από ντοκιμαντέρ για τις λεγόμενες «Ουκρανές Αμαζόνες», μιας εξειδικευμένης γυναικείας μονάδας ελεύθερων σκοπευτών.

Η Vasilchenko, η οποία ήταν 31 ετών και μητέρα δύο παιδιών μέσα από το ντοκιμαντέρ έγινε το πρόσωπο της προπαγανδιστικής εικόνας των γυναικών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η Angelina Vasilchenko γεννήθηκε στο Λούγκανσκ και το 2021 εντάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Από τότε, η υπηρεσία της επικεντρώθηκε στη συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ντονμπάς.

Με την έναρξη της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης η Vasilchenko παρέμεινε στις τάξεις του ενεργού στρατού μέχρι το θάνατό της στο μέτωπο.

Νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός εξάλειψε τον Ουκρανό χειριστή drone και πρωταθλητή της Nezalezhnaya στην ελληνορωμαϊκή πάλη Andriy Yaremenko. Ο συγκεκριμένος τόπος εκκαθάρισης δεν αποκαλύφθηκε, αλλά αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί στην περιοχή Stepnohirsk, Gulyaipole ή Orikhiv, όπου εκείνη την εποχή διεξάγονταν ενεργές εχθροπραξίες και σημειώθηκε εντατική εργασία εχθρικών πληρωμάτων drone.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά - 13 συλλήψεις

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των αγώνων με την Τσέλιε

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων με την Ρεάλ Μπέτις

19:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Α' Χαιρετισμοί - LIVE: Η ακολουθία από τον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: «Πολλές ερωτήσεις» για τον Μπιλ Κλίντον από τους Ρεπουμπλικανούς - «Δεν είχα καμία ιδέα για τις εγκληματικές του δραστηριότητες»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Ελλάδα, ταξιδιωτικές οδηγίες για Ισραήλ και Ιράν από Βρετανία και Γαλλία 

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

18:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

800.000 ειδοποιήσεις στους αστρονόμους από το παρατηρητήριο που παρακολουθεί τον νυχτερινό ουρανό

18:42LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Γκάρνερ μιλά για τα υπέρ και τα κατά της «συν-γονεϊκότητας» με τον Μπεν Άφλεκ μετά τον χωρισμό τους

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Είχε σύσκεψη με τον επικεφαλής της CENTCOM - Πυροδότησε ανησυχία ότι οι ΗΠΑ είναι κοντά σε ένα στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο «Ελ. Βενιζέλος»: 67χρονη πέθανε κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξετρελάθηκε με την σπανακόπιτα ο Ιφί της Παρί

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε παγιδεύοντας ανθρώπους - Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ στους Έλληνες: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ και Ιράν

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Περιφ. Υμηττού

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού, στο κεντρικό Αιγαίο

17:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο «Cartuja» ο εκτός έδρας αγώνας με την Μπέτις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο «Ελ. Βενιζέλος»: 67χρονη πέθανε κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 6χρονο βρέθηκε ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια στο κρύο - Συνελήφθη η μητέρα του

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Εμφανίστηκε οικειοθελώς στις γερμανικές Αρχές η 16χρονη

14:36LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: Επιχείρησε να προβάλει βίντεο με την κόρη του στον αέρα - «Το παιδί μου κλαίει, γιατί το βάζει 7 ώρες τιμωρία η μητέρα του»

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τους καβγάδες πατέρα και γιου

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αντικυκλωνικές συνθήκες κάνει «πρεμιέρα» ο Μάρτιος - Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ στους Έλληνες: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ και Ιράν

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο

17:45LIFESTYLE

Η Δέσποινα Βανδή έφερε το Πάσχα νωρίτερα: Μπήκε στην κουζίνα και έψησε τσουρέκια με τον κουμπάρο της

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ για χτύπημα στο Ιράν: Ανοίγουν καταφύγια – Σε εκκενώσεις προχωρούν ΗΠΑ, Βρετανία, Κίνα και Καναδάς

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία μητέρας στο Newsbomb για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Έδιωξε 3 μηνών βρέφος από το νοσοκομείο και μας είπε "για να μάθετε να φέρεστε"»

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

15:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η αντίπαλος στους «16» του Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ