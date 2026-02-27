Τραμπ: Είχε σύσκεψη με τον επικεφαλής της CENTCOM - Πυροδότησε ανησυχία

Μόλις έγινε γνωστή η ενημέρωση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος έχει υπό τις εντολές του τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή πυροδοτήθηκε έντονη ανησυχία ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στο στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο που ο επικεφαλής της CENTCOM ενημερώνει τον Αμερικανό πρόεδρο για τις στρατιωτικές επιλογές που έχει σε σχέση με το Ιράν. Έτσι ξεκίνησε μία έντονη φημολογία ότι ο Τραμπ είναι κοντά στο να αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν και σήμερα στο Ισραήλ εκκενώνονται διπλωματικές αποστολές ενώ εκδίδονται ταξιδιωτικές οδηγίες από χώρες όπως Βρετανία, Γαλλία, Κίνα, Καναδά αλλά και την Ελλάδα για την περιοχή.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, παρόντες στη σύσκεψη του Τραμπ με τον Αμερικανό ναύαρχο ήταν και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026. AP/Alex Brandon

Το ενδιαφέρον είναι ότι η σύσκεψη έγινε την ώρα που η αμερικανική αντιπροσωπεία με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονταν στην Γενεύη και συναντούσαν τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί προκειμένου να συζητήσουν τις προτάσεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, η συνάντηση στη Γενεύη θεωρείται ως η τελευταία ευκαιρία που έχει η Τεχεράνη για μία διπλωματική λύση πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει εάν θα διατάξει πολεμική επίθεση.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Axios ότι οι συνομιλίες ήταν «θετικές», αλλά δεν έδωσε αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις της Πέμπτης με τις ΗΠΑ οδήγησαν σε συνεννοήσεις για ορισμένα θέματα και άφησαν κενά σε άλλα.

Ένας νέος γύρος συνομιλιών προγραμματίζεται από τη Δευτέρα με την συνάντηση τεχνικών ομάδων των ΗΠΑ και του Ιράν αλλά και νέα συνάντηση του Αραγτσί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

