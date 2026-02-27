ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο εσπευσμένα στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα ταξιδέψει στο Ισραήλ από 2 έως 3 Μαρτίου και θα συζητήσει για Ιράν, Λίβανο και Γάζα

Δημήτρης Μάνωλης

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Ο υπουργός θα συζητήσει μια σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του Ιράν, του Λιβάνου και των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης 20 Σημείων του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επίσκεψη έρχεται καθώς η προσοχή επικεντρώνεται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στο κατά πόσον θα εγκρίνει έναν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με στρατιωτική δράση μετά την καταστολή των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος σε εθνικό επίπεδο στις αρχές του έτους.

Ταυτόχρονα, ανώτεροι απεσταλμένοι των ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους τις τελευταίες εβδομάδες σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί διπλωματική συμφωνία και να αποτραπεί η στρατιωτική αντιπαράθεση. Η Ουάσινγκτον πιέζει την Τεχεράνη να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, να περιορίσει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και να τερματίσει την υποστήριξη προς τις περιφερειακές ομάδες-πληρεξούσιους, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν έχει απορρίψει τις ευρύτερες απαιτήσεις, επιμένοντας ότι οι συζητήσεις πρέπει να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι εικασίες για πιθανή στρατιωτική δράση έχουν ενταθεί αφότου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν πρόσθετα στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων, μαχητικών αεροσκαφών και συστημάτων αεράμυνας.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέταξε επίσης την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού και μελών των οικογενειών τους από πολλαπλές διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν λάβει παρόμοια προφυλάξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο απέσυρε το προσωπικό από την πρεσβεία του στο Ιράν την Παρασκευή, επικαλούμενο την κατάσταση ασφαλείας.

Πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται επίσης να δείχνουν αμερικανικά αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονται στο Ισραήλ να ανεφοδιάζονται με καύσιμα.

