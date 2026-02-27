Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε παγιδεύοντας ανθρώπους - Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες
Σωστικά συνεργεία στο σημείο - Το τραμ κατέληξε σε κτήριο - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Ένα τραμ της γραμμής 9 εκτροχιάστηκε στο Μιλάνο, το απόγευμα της Παρασκευής, παρασύροντας ανθρώπους και παγιδεύοντάς τους, στις ράγες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό.
Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.
Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε όταν το τραμ κινούμενο, πιθανότατα με υπερβολική ταχύτητα, επιχείρησε να στρίψει.
Πολλά ασθενοφόρα βρίσκονται επί τόπου. Δεν είναι σαφές αν οι παγιδευμένοι διέσχιζαν το δρόμο και το όχημα χρειάστηκε να φρενάρει απότομα ή έκανε έναν ξαφνικό ελιγμό για να τους αποφύγει.