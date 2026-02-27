Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε παγιδεύοντας ανθρώπους - Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες

Ένα τραμ της γραμμής 9 εκτροχιάστηκε στο Μιλάνο, το απόγευμα της Παρασκευής, παρασύροντας ανθρώπους και παγιδεύοντάς τους, στις ράγες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

?????????????MILANO: DERAGLIATO TRAM ATM LINEA 9, DIVERSI FERITIhttps://t.co/k65ccGa9Lr — Terno al Sub 26 5 19 ?? (@jobwithinternet) February 27, 2026

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Un tram della linea 9 è deragliato

a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. pic.twitter.com/9uV1x76GS3 — Tg1 (@Tg1Rai) February 27, 2026

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε όταν το τραμ κινούμενο, πιθανότατα με υπερβολική ταχύτητα, επιχείρησε να στρίψει.

Πολλά ασθενοφόρα βρίσκονται επί τόπου. Δεν είναι σαφές αν οι παγιδευμένοι διέσχιζαν το δρόμο και το όχημα χρειάστηκε να φρενάρει απότομα ή έκανε έναν ξαφνικό ελιγμό για να τους αποφύγει.