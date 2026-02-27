Τέμπη: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Σιδηρόδρομος - Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά - Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα ανατ στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Με 24ωρη απεργία συμμετέχει η ΠΝΟ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά από αύριο τα ξημερώματα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, όπως έχει αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ.

«Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χώρα στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της το συνδικαλιστικό σωματείο των Ελλήνων ναυτικών.

Οι ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συναδέλφους τους αλλά και στους συνανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα, σημειώνει η ΠΝΟ, υπενθυμίζοντας ότι θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει, ώστε να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ότι η «προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».

