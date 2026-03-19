Δημοσκόπηση MRB: Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι» - Τι λένε οι πολίτες για Patriot και τι φοβούνται

Η δημοσκόπηση της MRB που έγινε για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ, διεξήχθη μεταξύ 16-18 Μαρτίου 

Δημοσκόπηση MRB: Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι» - Τι λένε οι πολίτες για Patriot και τι φοβούνται
Άνοδο δύο μονάδων καταγράφει η ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN. Στην αναγωγή στο σύνολο, το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστό 31,1%, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,9% από την προηγούμενη έρευνα του Ιανουαρίου.

Άνοδο καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ κατά 1,3%, φθάνοντας στο 14%. Αντίθετα, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφουν πτώση, 1,2 και 2,6 αντίστοιχα.

Όμοια εικόνα καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου. Η ΝΔ αυξάνει το ποσοστό της στο 24,9%, καταγράφοντας αύξηση 2,6%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, σημειώνοντας αύξηση 1,5. Αντίθετα, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας βλέπουν μειωμέντα ποσοστά τους κατά 0,5% και 1,6%.

Επισημαίνεται πως η αδιευκρίνιστη ψήφος μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα περίπου κατά 3 μονάδες.

Τι λένε όμως οι πολίτες για την αποστολή φρεγατών και F-35 στην Κύπρο; Το 70% (90% μέσα στη ΝΔ) συμφωνεί. Όπως σχολίασε ο γενικός διευθυντής της MRB Hellas Δημήτρης Μαύρος, εδώ συμβολίζονται τα νέα οπλικά συστήματα που προσδίδουν μια υπερηφάνεια στον Έλληνα, σε αντίθεση με το παρελθόν, το 1974.

Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά, κοντά στο 70%, καταγράφονται και στις απαντήσεις στο ερώτημα για τη μεταφορά αντιαεροπρικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στα ερωτήματα για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε ποσοστό 57%, οι ερωτηθέντες δηλώνουν ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις παγκοσμίως και 48% για τις οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα που έλεβα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, δηλαδή το πλαφρόν στα κέρδη των εταιρειών για καύσιμα και τρόφιμα. Στο 51,6% απαντούν ότι τα μέτρα είναι προς τη συστή κατεύθυνση.

Αρνητικά απαντούν οι ερωτηθέντες στο ερώτημα αν η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον, μετά τη και τη σχετική δήλωση του πρωθυπουργού.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, το 44,5% των ερωτηθέντων εκφράζει τη διαφωνία του. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ συμφωνούν σε ποσοστό 36,9% και διαφωνούν σε ποσοστό 31,5%

Οι πολίτες κρίνουν σε ποσοστό 24,6% ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Φυσάει βοριάς από τον νοτιά», το τραγούδι και το μετεωρολογικό φαινόμενο

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Τσέλιε 0-1 (α' ημίχρονο): Οι Σλοβένοι αιφνιδίασαν την «Ένωση»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι» - Τι λένε οι πολίτες για Patriot και τι φοβούνται

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Με νέες μαρτυρίες συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: 16χρονος έφτιαχνε και πουλούσε κροτίδες μέσα από το δωμάτιό του

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων που έχει επιβάλει στο ιρανικό πετρέλαιο

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο - Αγνοείται ο καπετάνιος

19:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές ο Γιακουμάκης

19:22LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Ερωφίλη χάνει το μωρό της

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση κερδοσκοπεί με όχημα την αύξηση των τιμών» - Κατηγορεί την κυβέρνηση για τη μη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Τσέλιε: Βασικός ο Κουτέσα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Δύο καραμπόλες μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα

19:02ΕΥ ΖΗΝ

Νερό με λεμόνι: Πραγματικά οφέλη και μύθοι αποτοξίνωσης - Τι θέλουν να γνωρίζετε οι γιατροί

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο - 30' μετά μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ: Στη Σούδα είδα το αντιτορπιλικό που κατέρριψε τον πρώτο πύραυλο που ήθελε να πλήξει νατοϊκό χώρο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την Τακαΐτσι: «Γιατί δεν μας είπες για το Περλ Χάρμπορ;» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο - Αγνοείται ο καπετάνιος

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Έκτακτη προσγείωση για F-35 - Χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι» - Τι λένε οι πολίτες για Patriot και τι φοβούνται

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές το μοιρολόι του Μανώλη Κονταρού για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

18:33LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις έπειτα από επείγον ιατρικό περιστατικό

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την Τακαΐτσι: «Γιατί δεν μας είπες για το Περλ Χάρμπορ;» - Βίντεο

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

16:07ΕΘΝΙΚΑ

Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία και ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πύραυλος προσγειώνεται σε ζωντανή μετάδοση δίπλα σε ρεπόρτερ του Russia Today - Βίντεο

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ