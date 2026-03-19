Δημοσκόπηση MRB: Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι» - Τι λένε οι πολίτες για Patriot και τι φοβούνται

Άνοδο δύο μονάδων καταγράφει η ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN. Στην αναγωγή στο σύνολο, το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστό 31,1%, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,9% από την προηγούμενη έρευνα του Ιανουαρίου.

Άνοδο καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ κατά 1,3%, φθάνοντας στο 14%. Αντίθετα, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφουν πτώση, 1,2 και 2,6 αντίστοιχα.

Όμοια εικόνα καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου. Η ΝΔ αυξάνει το ποσοστό της στο 24,9%, καταγράφοντας αύξηση 2,6%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, σημειώνοντας αύξηση 1,5. Αντίθετα, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας βλέπουν μειωμέντα ποσοστά τους κατά 0,5% και 1,6%.

Επισημαίνεται πως η αδιευκρίνιστη ψήφος μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα περίπου κατά 3 μονάδες.

Τι λένε όμως οι πολίτες για την αποστολή φρεγατών και F-35 στην Κύπρο; Το 70% (90% μέσα στη ΝΔ) συμφωνεί. Όπως σχολίασε ο γενικός διευθυντής της MRB Hellas Δημήτρης Μαύρος, εδώ συμβολίζονται τα νέα οπλικά συστήματα που προσδίδουν μια υπερηφάνεια στον Έλληνα, σε αντίθεση με το παρελθόν, το 1974.

Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά, κοντά στο 70%, καταγράφονται και στις απαντήσεις στο ερώτημα για τη μεταφορά αντιαεροπρικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στα ερωτήματα για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε ποσοστό 57%, οι ερωτηθέντες δηλώνουν ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις παγκοσμίως και 48% για τις οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα που έλεβα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, δηλαδή το πλαφρόν στα κέρδη των εταιρειών για καύσιμα και τρόφιμα. Στο 51,6% απαντούν ότι τα μέτρα είναι προς τη συστή κατεύθυνση.

Αρνητικά απαντούν οι ερωτηθέντες στο ερώτημα αν η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον, μετά τη και τη σχετική δήλωση του πρωθυπουργού.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, το 44,5% των ερωτηθέντων εκφράζει τη διαφωνία του. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ συμφωνούν σε ποσοστό 36,9% και διαφωνούν σε ποσοστό 31,5%

Οι πολίτες κρίνουν σε ποσοστό 24,6% ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

