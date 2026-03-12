Δημοσκοπήσεις: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με ποσοστά 31-34% - Δεύτερο αλλά μακριά, το ΠΑΣΟΚ

Η εικόνα του πολιτικού σκηνικού, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δείχνει μια σχετικά σταθερή αλλά ταυτόχρονα ρευστή ισορροπία. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της, ενώ πίσω της διαμορφώνεται μια πολυκερματισμένη αντιπολίτευση με έντονες μετακινήσεις ψηφοφόρων.

Την ίδια στιγμή, μικρότερα κόμματα ενισχύονται ή καταγράφουν πτώση, δημιουργώντας ένα πολιτικό τοπίο που θυμίζει σε αρκετές περιπτώσεις παλαιότερες πολυκομματικές περιόδους.

Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστά 31-34%

Κοινό στοιχείο στις περισσότερες πρόσφατες δημοσκοπήσεις είναι η καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με μέσους όρους των τελευταίων μετρήσεων, το κυβερνών κόμμα κινείται περίπου στο 31% με 34% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τους αντιπάλους του.

Σε δημοσκόπηση της Interview για παράδειγμα, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 34,1%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο πολιτικό σύστημα.

Αντίστοιχα, σε άλλες μετρήσεις η διαφορά από το δεύτερο κόμμα φτάνει ακόμη και τις 17 έως 20 μονάδες, κάτι που δείχνει ότι παρά τη φθορά της διακυβέρνησης το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό.

Μάλιστα, ορισμένοι αναλυτές αποδίδουν τη μικρή ενίσχυση της ΝΔ και στη διεθνή συγκυρία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την αίσθηση ανάγκης για πολιτική σταθερότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση αλλά με απόσταση

Στη δεύτερη θέση των περισσότερων δημοσκοπήσεων βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, αν και η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία παραμένει μεγάλη. Τα ποσοστά του κινούνται συνήθως μεταξύ 13% και 15%, χωρίς να φαίνεται προς το παρόν δυναμική που θα μπορούσε να κλείσει την ψαλίδα.

Σε ορισμένες μετρήσεις το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει μικρές αυξομειώσεις, ενώ σε κάποιες άλλες έχει βρεθεί ακόμη και τρίτο κόμμα, γεγονός που δείχνει ότι η θέση του δεν είναι απολύτως εδραιωμένη.

Παρά ταύτα, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να διατηρεί έναν πυρήνα ψηφοφόρων που του επιτρέπει να αποτελεί τη βασική δύναμη της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να διαμορφώνει πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Ρευστότητα στα μικρότερα κόμματα

Πίσω από τα δύο πρώτα κόμματα, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αρκετά κόμματα να κινούνται σε σχετικά κοντινά ποσοστά, κάτι που αποτυπώνει την έντονη πολυδιάσπαση του χώρου της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία δημοσκοπήσεων, τρίτη δύναμη εμφανίζεται συχνά η Ελληνική Λύση, με ποσοστά γύρω στο 10%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με περίπου 9%.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η πολιτική σκηνή έχει αποκτήσει πιο πολυκομματικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που δυσκολεύει αρκετά την εξίσωση της αυτοδυναμίας.

Ποια κόμματα ανεβαίνουν

Ανάμεσα στα μικρότερα κόμματα, ορισμένα φαίνεται να εμφανίζουν τάσεις ανόδου. Η Ελληνική Λύση διατηρεί σταθερή παρουσία σε διψήφια ποσοστά σε αρκετές μετρήσεις, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταγράψει περιόδους σημαντικής δημοσκοπικής ανόδου, ιδιαίτερα μετά από μεγάλα πολιτικά γεγονότα ή κοινωνικές αντιδράσεις.

Επίσης, σε ορισμένες δημοσκοπήσεις καταγράφεται κινητικότητα γύρω από νέους πολιτικούς σχηματισμούς ή πιθανές επιστροφές πολιτικών προσώπων, γεγονός που δείχνει ότι το εκλογικό σώμα παραμένει σε αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών. Η εμφάνιση των δυνητικών κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού ή ακόμα και του Αντώνη Σαμαρά θα μεταβάλλουν περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.

Ποια κόμματα πιέζονται

Αντίθετα, σε δύσκολη θέση βρίσκονται ορισμένα κόμματα της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, εμφανίζεται σε αρκετές δημοσκοπήσεις με ποσοστά κοντά από 3,5% με 5%, αρκετά χαμηλότερα από την εκλογική του επιρροή προηγούμενων ετών.

Η υποχώρηση αυτή αντανακλά την κρίση ταυτότητας που αντιμετωπίζει ο χώρος μετά τις τελευταίες εκλογικές ήττες, αλλά και τη δυσκολία διαμόρφωσης ενιαίας πολιτικής γραμμής.

Παράλληλα, μικρότερα κόμματα όπως η Νίκη, η Νέα Αριστερά ή άλλοι σχηματισμοί κινούνται στα όρια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, γεγονός που δείχνει ότι το πολιτικό τοπίο παραμένει κινούμενη άμμος.

Ένα σκηνικό «εύθραυστης σταθερότητας»

Αν και ο όρος ενδεχομένως να είναι αδόκιμος, συνολικά, οι τελευταίες έρε της κοινής γνώμης σκιαγραφούν μια εικόνα «εύθραυστης σταθερότητας». Από τη μία πλευρά, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα και παραμένει το κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό σύστημα. Από την άλλη, η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη, με αρκετά κόμματα να ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση και για την εκπροσώπηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολιτικό σκηνικό όπου η πρωτιά φαίνεται σχετικά «κλειδωμένη» προς το παρόν, αλλά η συνολική διάταξη των δυνάμεων πίσω από αυτή παραμένει ανοιχτή.

Δημοσκοπήσεις Μαρτίου 2026 – Εκτίμηση ψήφου

Opinion Poll (Action24 – 4-6 Μαρτίου 2026)

Νέα Δημοκρατία: 32,7%

ΠΑΣΟΚ: 13,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

Ελληνική Λύση: 9,2%

ΚΚΕ: 7,8%

Φωνή Λογικής: 4,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Interview (Political – Μάρτιος 2026)

Νέα Δημοκρατία: 34,1%

ΠΑΣΟΚ: 15,4%

ΚΚΕ: 7,5%

Ελληνική Λύση: 7%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%

ΜέΡΑ25: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

ALCO (Alpha TV – αρχές Μαρτίου 2026)

Νέα Δημοκρατία: 30,9%

ΠΑΣΟΚ: 13,3%

Ελληνική Λύση: 10,7%

ΚΚΕ: 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

Εκτίμηση ψήφου σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις

Metron Analysis (Φεβρουάριος 2026)

Νέα Δημοκρατία: 29,4%

ΠΑΣΟΚ: 12,7%

Ελληνική Λύση: 10,9%

ΚΚΕ: 8,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,4%

Φωνή Λογικής: 4,2%

ΜέΡΑ25: 3,3%

Interview (Ιανουάριος–Φεβρουάριος 2026 – εκλογική πρόβλεψη)

Νέα Δημοκρατία: 29,2%

ΠΑΣΟΚ: 15%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 7,9%

Φωνή Λογικής: 6%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,7%

ΜέΡΑ25: 5,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%

RealPolls (πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος)

Νέα Δημοκρατία: 30,6%

ΠΑΣΟΚ: 13,9%

Ελληνική Λύση: 9,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,6%

Φωνή Λογικής: 5,9%

ΜέΡΑ25: 4,3%

Υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι το μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, που σε πολλές μετρήσεις φτάνει το 15%–17%, στοιχείο που δείχνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος παραμένει σε αναζήτηση πολιτικής έκφρασης.

