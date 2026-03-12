Χαρδαλιάς στο MAD Forum: Το κεντρικό ζήτημα για κάθε δημοκρατία είναι τα όρια στον ψηφιακό κόσμο

Στις προκλήσεις που αναδύονται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τα νέα όρια που τίθενται στη χρήση του ψηφιακού περιβάλλοντος από τους νέους, αλλά και στη δυναμική της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη των εργασιών του MAD Forum 2026, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.



Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων στον δημόσιο διάλογο για τα ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον τους, επισημαίνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως το MAD Forum δημιουργούν ένα πλαίσιο γόνιμης ανταλλαγής απόψεων.





Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και διακινείται πολιτιστικό περιεχόμενο. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια θεωρητική έννοια, αλλά εργαλείο καθημερινότητας. Ανοίγει νέες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα θέτει σύνθετα νομικά, οικονομικά και ηθικά ζητήματα για τα πνευματικά δικαιώματα, τα πραγματικά οφέλη, ακόμη και το ίδιο το παραγόμενο προϊόν», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.





Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με φόβο, αλλά απαιτεί σαφές θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και προστασίας των δημιουργών. Όπως ανέφερε, «δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Οφείλουμε, όμως, να τη ρυθμίσουμε με όρους δικαιοσύνης και διαφάνειας, ώστε η καινοτομία να λειτουργεί υπέρ των δημιουργών και όχι εις βάρος τους».



Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις ως προς τη χρήση των ψηφιακών μέσων από τους νέους, ο κ. Χαρδαλιάς στάθηκε στον επανακαθορισμό των κανόνων πρόσβασης και προστασίας στο ψηφιακό περιβάλλον και υπογράμμισε: «Το κεντρικό ζήτημα για κάθε δημοκρατία είναι πού τελειώνει η αναγκαία προστασία των νέων και πού αρχίζει ο κίνδυνος μιας νέας μορφής ψηφιακής επιτήρησης». Παράλληλα, τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει πολιτικές προστασίας χωρίς να αγνοεί τη φωνή της νέας γενιάς. «Ως Πολιτεία έχουμε ευθύνη να προστατεύουμε. Ταυτόχρονα, όμως, οφείλουμε να ακούμε και να εμπιστευόμαστε τους ίδιους τους νέους», σημείωσε.





Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια γύρω από τα νέα ρεύματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τη σύγχρονη νεανική κουλτούρα και τη μουσική βιομηχανία. «Δεν πρόκειται απλώς για ένα μουσικό είδος, αλλά για ένα ευρύτερο πολιτιστικό ρεύμα με δικούς του κώδικες, γλώσσα και αισθητική. Η Πολιτεία οφείλει να κατανοεί αυτά τα ρεύματα, όχι να τα φοβάται», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα φεστιβάλ και η παραγωγή περιεχομένου αποτελούν παράγοντες οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης.



Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει ενεργά τη δημιουργική οικονομία και τις σύγχρονες μορφές πολιτιστικής έκφρασης, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. «Μέσα από το πρόγραμμα “Αττική 2021–2027” ενισχύουμε πολιτιστικές και καινοτόμες δράσεις, στηρίζουμε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επενδύουμε σε υποδομές που δίνουν πραγματικό χώρο στη δημιουργία», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την αναβάθμιση των μητροπολιτικών πάρκων και τη δημιουργία νέων ανοικτών χώρων πολιτισμού και έκφρασης, προκειμένου οι νέοι να διαθέτουν – όπως είπε – «χώρο, φυσικό αλλά και συμβολικό, για να δημιουργούν, να συναντιούνται και να εκφράζονται». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, επισημαίνοντας ότι η ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέες μορφές ανισοτήτων, οι οποίες συνδέονται όχι μόνο με οικονομικούς, αλλά και με γνωσιακούς παράγοντες.



Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η νέα γενιά διαθέτει σήμερα περισσότερα εργαλεία από ποτέ για να δημιουργήσει και να εκφραστεί, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις. «Ο ρόλος μας δεν είναι να της δείξουμε τον δρόμο με το δάχτυλο. Είναι να της εξασφαλίσουμε τις συνθήκες για να τον χαράξει η ίδια. Γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι το μέλλον δεν διαμορφώνεται σε κλειστά γραφεία, αλλά σε ανοιχτούς χώρους διαλόγου», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

