Δούκας: Το «ευχαριστώ» στον Χαρδαλιά - «Δίνει την πρέπουσα σημασία στην πρωτεύουσα»

Με τον Νίκο Χαρδαλιά συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Χάρης Δούκας στο δημαρχείο της Αθήνας, με τον δήμαρχο Αθηναίων να εξαίρει την ουσιαστική συμβολή του περιφερειάρχη Αττικής στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στην πρωτεύουσα.

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Χαρδαλιά για την εξαιρετική συνάντηση που είχαμε, διότι βάλαμε όλα τα θέματα μπροστά. Ξεκινάμε εμβληματικά έργα και θα προχωρήσουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί ο κόσμος θέλει η πόλη μας να είναι ανθεκτική» δήλωσε ο Χάρης Δούκας, ενώ έκανε λόγο για μια «πολύ δυνατή συνεργασία όλη αυτή την περίοδο, η οποία ενισχύεται μέρα με τη μέρα ακόμα περισσότερο».

Τα εύσημα του δημάρχου στον περιφερειάρχη επεκτάθηκαν στα απτά αποτελέσματα που έχουν για την καθημερινότητα των πολιτών τα έργα που υλοποιούνται και όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί στην Αθήνα – ιδιαίτερα στις λιγότερο «προνομιούχες» γειτονιές της. «Ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει πολλούς Δήμους και πολλές περιοχές στην ευθύνη του, αλλά οφείλω να πω ότι δίνει την πρέπουσα έμφαση στην πρωτεύουσα - και για άλλη μια φορά τον ευχαριστώ γι’ αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας, ενώ σημείωσε με νόημα ότι «οι σχέσεις δήμων και περιφερειών δεν είναι σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικές, είναι συνεργατικές και γι’ αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε μια από κοινού προσπάθεια». Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμαρχος Αθηναίων δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους κοινούς «ευρωπαϊκούς» αγώνες που δίνουν με τον περιφερειάρχη στην Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά το άψογο κλίμα της μεταξύ τους συνεργασίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες του κ. Χαρδαλιά, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του, ήταν η υπογραφή τον Απρίλιο του 2024 της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Αθήνα 2030», με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας από το ΠΕΠ «Αττική 2021 – 2027», ύψους 101 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της ΟΧΕ θα υλοποιηθούν πάνω από 40 σημαντικά έργα και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, με επίκεντρο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής επιχειρηματικότητας, την πολιτιστική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συνάντησης εργασίας, τη Δευτέρα, υπεγράφη από τον περιφερειάρχη η ένταξη του έργου για την κατασκευή του 64ου Νηπιαγωγείου Αθηνών στα Πατήσια, με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ και στόχο την ενίσχυση των σχολικών υποδομών σε μια περιοχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες. Συζητήθηκε, επίσης, η ευρεία αναβάθμιση αθλητικών υποδομών του ΟΠΑΝΔΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

