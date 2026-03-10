Δούκας: Το «ευχαριστώ» στον Χαρδαλιά - «Δίνει την πρέπουσα σημασία στην πρωτεύουσα»

«Ξεκινάμε εμβληματικά έργα και θα προχωρήσουμε μεγαλύτερη ταχύτητα», τόνισε ο Χάρης Δούκας

Newsbomb

Δούκας: Το «ευχαριστώ» στον Χαρδαλιά - «Δίνει την πρέπουσα σημασία στην πρωτεύουσα»

Χάρης Δούκας και Νίκος Χαρδαλιάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επαίνεσε τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την ουσιαστική συμβολή του στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στην πρωτεύουσα.
  • Έχει υπογραφεί η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Αθήνα 2030» με ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 101 εκατ. ευρώ για πάνω από 40 έργα που θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή.
  • Κατασκευάζεται το 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών στα Πατήσια με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ για την ενίσχυση σχολικών υποδομών σε περιοχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.
  • Συζητήθηκε η αναβάθμιση αθλητικών υποδομών του ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
Snapshot powered by AI

Με τον Νίκο Χαρδαλιά συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Χάρης Δούκας στο δημαρχείο της Αθήνας, με τον δήμαρχο Αθηναίων να εξαίρει την ουσιαστική συμβολή του περιφερειάρχη Αττικής στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στην πρωτεύουσα.

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Χαρδαλιά για την εξαιρετική συνάντηση που είχαμε, διότι βάλαμε όλα τα θέματα μπροστά. Ξεκινάμε εμβληματικά έργα και θα προχωρήσουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί ο κόσμος θέλει η πόλη μας να είναι ανθεκτική» δήλωσε ο Χάρης Δούκας, ενώ έκανε λόγο για μια «πολύ δυνατή συνεργασία όλη αυτή την περίοδο, η οποία ενισχύεται μέρα με τη μέρα ακόμα περισσότερο».

Τα εύσημα του δημάρχου στον περιφερειάρχη επεκτάθηκαν στα απτά αποτελέσματα που έχουν για την καθημερινότητα των πολιτών τα έργα που υλοποιούνται και όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί στην Αθήνα – ιδιαίτερα στις λιγότερο «προνομιούχες» γειτονιές της. «Ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει πολλούς Δήμους και πολλές περιοχές στην ευθύνη του, αλλά οφείλω να πω ότι δίνει την πρέπουσα έμφαση στην πρωτεύουσα - και για άλλη μια φορά τον ευχαριστώ γι’ αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας, ενώ σημείωσε με νόημα ότι «οι σχέσεις δήμων και περιφερειών δεν είναι σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικές, είναι συνεργατικές και γι’ αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε μια από κοινού προσπάθεια». Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμαρχος Αθηναίων δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους κοινούς «ευρωπαϊκούς» αγώνες που δίνουν με τον περιφερειάρχη στην Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά το άψογο κλίμα της μεταξύ τους συνεργασίας.

whatsapp-image-2026-03-10-at-105142-am.jpg

Νίκος Χαρδαλιάς και Χάρης Δούκας

Πρέπει να σημειωθεί ότι μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες του κ. Χαρδαλιά, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του, ήταν η υπογραφή τον Απρίλιο του 2024 της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Αθήνα 2030», με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας από το ΠΕΠ «Αττική 2021 – 2027», ύψους 101 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της ΟΧΕ θα υλοποιηθούν πάνω από 40 σημαντικά έργα και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, με επίκεντρο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής επιχειρηματικότητας, την πολιτιστική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συνάντησης εργασίας, τη Δευτέρα, υπεγράφη από τον περιφερειάρχη η ένταξη του έργου για την κατασκευή του 64ου Νηπιαγωγείου Αθηνών στα Πατήσια, με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ και στόχο την ενίσχυση των σχολικών υποδομών σε μια περιοχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες. Συζητήθηκε, επίσης, η ευρεία αναβάθμιση αθλητικών υποδομών του ΟΠΑΝΔΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Τεράστιο» πλοίο στέλνουν οι Βρετανοί: Τι θα κάνει το RFA Lyme Bay στη Μεσόγειο

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Κάνατε την Ελλάδα μόνιμη κατασκήνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η βενζίνη είναι ακόμη φθηνή» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ενώ οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν

12:28ΥΓΕΙΑ

Η ημικρανία μπαίνει στη συζήτηση για τη δημόσια υγεία - Τα δεδομένα για την Ελλάδα

12:27LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η αντίδραση μετά τις φήμες για κρίση στη σχέση της με τον ΣΚΑΪ

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Για τον κουμπάρο σας δεν είπατε» - Ανδρουλάκης: «Πίσω από την πλάτη μου δεν πήρε ούτε ένα ευρώ κανένας»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

The Fiction Athens: Το νέο boutique ξενοδοχείο για business & leisure άνοιξε τις πόρτες του!

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο απολογισμός των νεκρών από την ημέρα που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

12:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός - Μπέτις

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

11:59LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Γιατί τα μεγάλα φαβορί, Σαλαμέ και Μπάκλεϊ, κινδυνεύουν να χάσουν λόγω των δηλώσεών τους για την όπερα, το μπαλέτο και τις γάτες

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βολές Δούκα για τη διεύρυνση: «Φρύδην μίγδην», χωρίς κανόνες - Φτάσαμε να ανακοινώσουμε Πελεγρίνη

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Ο «Τέταρτος Διάδοχος» και η «Μωσαϊκή Άμυνα» - Το δόγμα του Ιράν για έναν μακροχρόνιο πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να στείλει και δεύτερο πλοίο στη Μεσόγειο

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή Διεύρυνσης ΠΑΣΟΚ: Δεύτερη γκάφα - Μετά τον Κορακάκη, διαψεύδει τη συμμετοχή του και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης

11:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος πρόεδρος στο ΙΦΕΤ ο Διομήδης Λυμπέρης

11:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το μήνυμα Μαρινάκη για τα 101 χρόνια ιστορίας - «Να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο, το ΝΑΤΟ δίνει το ίδιο αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προηγείται με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν έχουμε πρόθεση να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ