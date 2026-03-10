Europa League: Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός - Μπέτις

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη σέντερ του αγώνα της Πέμπτης, στο Ολυμπιακό Στάδιο, μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπέτις για τη φάση των "16" του Europa League φτάνει στο τέλος της και η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει τη σπουδαία αναμέτρηση.

Και αυτός δεν είναι άλλος από τον έμπειρο Πολωνό, κατηγορίας Elite, Σιμόν Μαρτσίνιακ.

Πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων διαιτητών στον κόσμο ο οποίος μάλιστα είχε σφυρίξει στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας της περασμένης σεζόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ.

Boηθοί του θα είναι ο Τόμας Λίστκιεβιτς και ο Άνταμ Κούπσικ, στο VAR θα υπάρχει αγγλικό δίδυμο με τον Tζάρεντ Γκίλετ επικεφαλής και AVAR τον Ματ Ντάνοχιου, ενώ τέταρτος θα είναι ο Πάβελ Ρατσκόβσκι.

Διαβάστε επίσης