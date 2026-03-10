Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών

Στα ίχνη των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους προσπαθούν να φτάσουν οι Αρχές, την ώρα που παραμένουν άφαντοι και οι ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Σύμφωνα με επιχειρηματία παρακείμενου καταστήματος, οι ιδιοκτήτες είναι εξαφανισμένοι και τους αναζητά και η ΕΛ.ΑΣ. για να δώσουν εξηγήσεις. Μυστήριο αποτελεί και το γεγονός ότι χθες, Δευτέρα, το κατάστημα παρέμεινε κλειστό.

Οι ιδιοκτήτες ανέλαβαν την επιχείρηση το περασμένο καλοκαίρι, κι έκτοτε λειτουργούσε υπό νέα διεύθυνση. Από την Αστυνομία εξετάζονται όλα τα σενάρια, ενώ έχει ληφθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων για να εντοπιστούν οι δράστες.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 02:08 τα ξημερώματα, με τους δράστες να σπάνε την τζαμαρία και να βάζουν φωτιά στο κατάστημα, το οποίο όπως φαίνεται κι από τις φωτογραφίες του Newsbomb έχει καταστραφεί ολοσχερώς.