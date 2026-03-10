Iράν: Συναγερμός για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιθέσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Καπνός μετά από μία αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή σε πετρελαϊκή εγκατάσταση πάνω από την Τεχεράνη, την Κυριακή 8 Μαρτίου του 2026.

Snapshot Ο βομβαρδισμός των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν από το Ισραήλ προκάλεσε σημαντικές περιβαλλοντικές ζημιές και απελευθέρωση τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα.

Οι τοξικές ουσίες που απελευθερώθηκαν ενδέχεται να προκαλέσουν όξινη βροχή, ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, καθώς και σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Η περιβαλλοντική και υγειονομική κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των ραδιενεργών και χημικών ρύπων που εξαπλώνονται στην περιοχή της Τεχεράνης.

Υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω περιβαλλοντικών καταστροφών και αντιποίνων, καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλες περιοχές του Περσικού Κόλπου.

Η παρακολούθηση και εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συγκρούσεων γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω τεχνικών περιορισμών και της κλιμάκωσης των επιθέσεων.

Ο βομβαρδισμός των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν από το Ισραήλ θα έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προειδοποιούν οι ειδικοί, καθώς οι παρατηρητές παραδέχονται ότι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις περιβαλλοντικές καταστροφές που προκύπτουν από τον διευρυνόμενο πόλεμο.

Ακόμα και όταν οι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τον διορισμό ενός νέου ανώτατου ηγέτη, η πετρελαϊκή αποθήκη Shahran βορειοανατολικά της Τεχεράνης και η αποθήκη καυσίμων Shahr-e στο νότο συνέχισαν να καίγονται τη Δευτέρα , δύο ημέρες αφότου βομβαρδίστηκαν από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη.

Αμέσως μετά τις επιθέσεις, η περιβαλλοντική υπηρεσία του Ιράν και η Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου προειδοποίησαν τους κατοίκους της Τεχεράνης να μείνουν στα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι οι τοξικές χημικές ουσίες που εξαπλώθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές σε πέντε εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων γύρω από την πόλη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε όξινη βροχή και να βλάψουν το δέρμα και τους πνεύμονες.

Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε: «Οι ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν ενέχουν τον κίνδυνο μόλυνσης τροφίμων, νερού και αέρα - κίνδυνοι που μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις».

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας του Ιράν, Αλί Τζαφαριάν, δήλωσε στο Al Jazeera ότι το έδαφος και τα αποθέματα νερού γύρω από την Τεχεράνη είχαν ήδη αρχίσει να μολύνονται από τις ραδιενεργές επιπτώσεις των εκρήξεων του Σαββατοκύριακου.

Η μαύρη βροχή που έπεσε στην Τεχεράνη τις ώρες μετά τις βομβιστικές επιθέσεις ήταν ένα μείγμα αιθάλης και λεπτών σωματιδίων από τις εκρήξεις με βροχή από μια καταιγίδα που ήδη κινούνταν στην περιοχή, σύμφωνα με τον Δρ. Akshay Deoras, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Reading.

«Οι αεροπορικές επιδρομές στις αποθήκες πετρελαίου απελευθέρωσαν αιθάλη, καπνό, σωματίδια πετρελαίου, ενώσεις θείου και πιθανώς βαρέα μέταλλα και ανόργανα υλικά από τα κτήρια, ενώ ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, το οποίο συνήθως σαρώνει το Ιράν και τη δυτική Ασία γύρω από αυτή την εποχή του χρόνου, δημιούργησε συνθήκες ευνοϊκές για βροχοπτώσεις», δήλωσε ο Ντεόρας.

«Όσον αφορά στη χημεία της ατμόσφαιρας, οι πυρκαγιές πετρελαίου παράγουν ενώσεις θείου και αζώτου που θα μπορούσαν να σχηματίσουν οξέα εάν διαλυθούν στο νερό της βροχής». «Οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία προέρχονται από την εισπνοή ή την επαφή με τον καπνό και τα σωματίδια. Οι άμεσες επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, ερεθισμό των ματιών και του δέρματος και δυσκολία στην αναπνοή - ιδιαίτερα για άτομα με άσθμα, πνευμονοπάθειες, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με αναπηρίες.»

Οι κάτοικοι της Τεχεράνης ανέφεραν δυσκολία στην αναπνοή την Κυριακή, καθώς και πονοκεφάλους και αίσθημα καύσου στα μάτια και τον λαιμό τους. Ωστόσο, οι οξείες επιπτώσεις του μαύρου σύννεφου που εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη θα μπορούσαν να είναι μόνο η αρχή, σύμφωνα με την καθηγήτρια Αντρέα Σέλα, καθηγήτρια ανόργανης χημείας στο University College London.

«Οι εκρήξεις πιθανότατα έχουν εκθέσει τον τοπικό πληθυσμό σε κάθε είδους ανεπιθύμητα και τοξικά χημικά, ένα πρόβλημα που είναι γνωστό ότι συνοδεύει τον πόλεμο», είπε, εξηγώντας ότι το αργό πετρέλαιο θα περιείχε μια σειρά από στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μετάλλων, που «θα εξαπλώνονταν επίσης αδιακρίτως».

«Θα υπάρξει ένα πραγματικό κοκτέιλ χημείας που θα περιλαμβάνει σημαντικές ποσότητες αρωματικών ενώσεων που είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με το DNA και έχουν συνδεθεί με καρκίνους. Το αν αυτό θα εκδηλωθεί ή όχι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο μακρά και σοβαρή θα είναι η έκθεση κάθε ατόμου.»

«Και επιπλέον, μόλις καταστραφεί το σύστημα συγκράτησης που παρέχεται από τις δεξαμενές και τους σωλήνες, το υλικό θα ρέει παντού αφήνοντας ένα χάος από επιβλαβή υλικά που διαπερνά το έδαφος και καλύπτει όλα τα άλλα. Υπάρχει η πιθανότητα μόλυνσης των αποθεμάτων πόσιμου νερού.»

Παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποστασιοποιηθούν από τις επιθέσεις, υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι ότι η επίθεση θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν κύκλο αντιποίνων, αφού ένας εκπρόσωπος του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να λάβει «παρόμοιες ενέργειες [εναντίον των πετρελαϊκών υποδομών] στην περιοχή».

Τη Δευτέρα, η κρατική ενεργειακή εταιρεία του Μπαχρέιν, Bapco Energies, κήρυξε ανωτέρα βία στις δραστηριότητές της μετά την επίθεση του Ιράν στο μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας, και η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι αναχαίτισε τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν το πετρελαϊκό της πεδίο Shaybah.

Αυτές οι επιθέσεις ακολούθησαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την περασμένη εβδομάδα στο μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής φυσικού αερίου στον κόσμο στο Κατάρ, στο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας στο Ρας Τανούρα, σε κόμβους αποθήκευσης καυσίμων στο Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και σε πολλά δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, καθένα από τα οποία αποτελούσε πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή.

Ο Νταγκ Γουέιρ, διευθυντής του Παρατηρητηρίου Συγκρούσεων και Περιβάλλοντος, δήλωσε ότι οι προσπάθειες του οργανισμού του για την παρακολούθηση περιστατικών περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλούνται από τις μάχες γύρω από τον Περσικό Κόλπο γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες.

«Γνωρίζουμε πλέον εκατοντάδες περιβαλλοντικά προβληματικά περιστατικά στο Ιράν και την περιοχή, αλλά η συνεχιζόμενη σύγκρουση, οι περιορισμοί στο διαδίκτυο και οι καθυστερήσεις στη διαθεσιμότητα δορυφορικών εικόνων σημαίνουν ότι αυτός ο αριθμός είναι υποτιμημένος», δήλωσε ο Weir.

«Η συμπλήρωση του παζλ του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του πολέμου και των πιθανών επιπτώσεών του στους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα θα είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα γίνεται όλο και πιο περίπλοκο κάθε μέρα που ο πόλεμος συνεχίζεται».

«Μετά τις πρώτες ημέρες όπου στοχεύθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βλέπουμε τώρα μια επέκταση σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις διπλής χρήσης, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του φάσματος των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία που σχετίζονται με στρατιωτικές ενέργειες».

