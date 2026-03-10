Αμέτρητες αγορές και Ειδικά Στοιχήματα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων

Παναθηναϊκός-Μπέτις και Τσέλιε-ΑΕΚ με «Επιστροφή Στοιχήματος»* στα καταστήματα Allwyn

Newsbomb

Αμέτρητες αγορές και Ειδικά Στοιχήματα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα με τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16».

Το σημερινό πρόγραμμα του Champions League ξεκινάει στις 19:45 με τον αγώνα Γαλατασαράι-Λίβερπουλ και ολοκληρώνεται στις 22:00 με τα παιχνίδια Αταλάντα-Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ και Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα.

Αύριο, στις 19:45 αρχίζει το ματς Λεβερκούζεν-Άρσεναλ και ακολουθούν στις 22:00 οι αναμετρήσεις Μπόντο Γκλιμτ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι.

Την Πέμπτη αγωνίζονται οι 2 ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Στο Europa League, στις 19:45, στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις. Στο Conference League, στις 22:00, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στη Σλοβενία την Τσέλιε.

Mε το Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων την «Επιστροφή Στοιχήματος»* και σε όλα τα ματς των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 3 ειδικές αγορές αποκλειστικά για τις πρώτες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης. Δείτε επιλογές:

  • Τετέι ή Γιόβιτς να σκοράρει
  • Όλες οι ελληνικές ομάδες να σκοράρουν πρώτες ή όλες οι ελληνικές ομάδες να σκοράρουν τελευταίες
  • Over/Under 2,5 γκολ ελληνικών ομάδων

Μονακό-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις με «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague αυτή την εβδομάδα οι ελληνικές ομάδες δίνουν 3 αγώνες. Σήμερα, στις 21:45, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί και την Πέμπτη, στις 20:00, τη Μονακό. Την ίδια μέρα, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Oμάδα που θα επιτύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο
  • Οver/Under Eύστοχα τρίποντα

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Το «ευχαριστώ» στον Χαρδαλιά - «Δίνει την πρέπουσα σημασία στην πρωτεύουσα»

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προηγείται με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου

11:02ΕΥ ΖΗΝ

Οι 12 συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να νιώθετε πιο χαρούμενοι

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικός τελικός στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών – Πρώτο κύπελλο για τις αθλήτριες τoυ Πανιωνίου Betsson

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Το Starray EM-i σε δοκιμή 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Αμέτρητες αγορές και Ειδικά Στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Μέχρι τώρα τους σπάμε τα κόκκαλα»

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE: Συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιδράσεις από Ζωή Κωνταντοπούλου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι στην Τσεχία ερεύνησαν τύμβο σε αγρόκτημα και ανακάλυψαν ερείπια 5.000 χρόνων

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Μαύρη βροχή», τοξικά σωματίδια και μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα - Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βομβαρδισμών

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θα κινηθούμε νομικά λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας που κατέληξε από εγκεφαλικό

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο οι Τούρκοι αναπτύσσουν στην Μαλάτια

09:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40 αρχηγούς κρατών για την πυρηνική ενέργεια

09:45ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Θάντερ πήραν τη ματσάρα με Νάγκετς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θα κινηθούμε νομικά λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας που κατέληξε από εγκεφαλικό

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE: Συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιδράσεις από Ζωή Κωνταντοπούλου

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο οι Τούρκοι αναπτύσσουν στην Μαλάτια

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ