Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

«Φτιάχνουμε τα σπίτια στα στρατόπεδα, μαζί με το υπουργείο Εθνικής Αμύνης» - Θα δοθεί η δυνατότητα σε οικογένειες για νταντά της επιλογής τους με 500 ευρώ τον μήνα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Eurokinissi
  • Θα κατασκευαστούν 2.400 κατοικίες σε αχρησιμοποίητα στρατόπεδα σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Αμύνης.
  • Οι κατοικίες θα διατεθούν με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, δίνοντας προτεραιότητα σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Η υπουργός τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένων γειτονιών με υποδομές όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί για την αποφυγή γκετοποίησης.
  • Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» θα ανοίξει στο τέλος Μαρτίου και το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πλήρως από τον Απρίλιο.
  • Το κράτος θα επιχορηγεί με 500 ευρώ τον μήνα οικογένειες για νταντά της επιλογής τους.
Snapshot powered by AI

Οι επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό της ενέργειας και στο κόστος του νοικοκυριού, βρέθηκαν στο επίκεντρο του Συμβούλιου Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, στις Βρυξέλλες.

Το παρών στο Συμβούλιο έδωσε και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο MEGA, αναφέρθηκε εκτενώς στο στεγαστικό. «Φτιάχνουμε τα σπίτια στα στρατόπεδα, μαζί με το υπουργείο Εθνικής Αμύνης», είπε αρχικά η υπουργός, η οποία τόνισε ότι θα φτιαχτούν 2.400 κατοικίες σε στρατόπεδα που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται.

Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και να μην βγάζουν μόνο γενικές και οριζόντιες οδηγίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «μέχρι τώρα μας λένε 'δεν μπορείτε να κάνετε με ευρωπαϊκά χρήματα βρεφονηπιακούς ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία μέσα στα στρατόπεδα. Πρέπει να είναι μόνο για κατοικίες'», εξηγώντας, ωστόσο ότι αν σε μια «γειτονιά δεν έχεις έναν βρεφονηπιακό σταθμό, σε 5-10 χρόνια και κανείς δεν θα θέλει να πάει εκεί και θα γκετοποιηθεί».

Όσο για τη διάθεση των κατοικιών που θα οικοδομηθούν, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε πως θα δίνονται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, «δηλαδή θα έχουμε και μονόκλινα και δίκλινα και τρίκλινα». «Ένα ποσοστό θέλουμε να πηγαίνει σε οικογένειες με αρκετά παιδιά, τριτέκνους, πολυτέκνους και σε μονογονεϊκές οικογένειες», σημείωσε επιπλέον.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος, όπως είπε η υπουργός, είναι να «κάνουμε μεγάλες γειτονιές και θέλουμε να είναι προσιτές».

Ανοίγει η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της γειτονιάς»

Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», αναφέροντας ότι αυτή την εβδομάδα θα βγει η υπουργική απόφαση και τέλος Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις επιμελήτριες/ νταντάδες.

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, αναμένεται πως τον Απρίλιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι για τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν λευκό ποινικό μητρώο, χαρτί από ψυχίατρο, πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων πρώτων βοηθείων, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων του υπουργείου για ορισμένες βασικές πληροφορίες του επαγγέλματος.

Επιπλέον, η υπουργός τόνισε ότι πρόκειται να δοθεί και η δυνατότητα σε οικογένειες να πάρουν την νταντά της επιλογής τους, με το κράτος να τους παρέχει 500 ευρώ τον μήνα, ενώ στην νταντά της επιλογής μπορεί να ενταχθεί και η γιαγιά και ο παππούς του παιδιού. Για οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, διευκρίνισε η κ. Μιχαηλίδου.

Voucher με εφαρμογή στο κινητό για αγορές στο σούπερ μάρκετ για ευάλωτες οικογένειες

Επιπλέον, η υπουργός μίλησε και για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας ύψους 400 εκ. ευρώ για ευάλωτες οικογένειες.

«Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα της λεγόμενης επισιτιστικής βοήθειας. Σημαίνει ότι σε ευάλωτους συμπολίτες μας, σε νοικοκυριά δηλαδή, τα οποία έχουν χαμηλό εισόδημα, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια το κράτος έρχεται και πάνω από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δίνει και φαγητό» ανέφερε, εξηγώντας ότι θα δίνεται ένα voucher στους δικαιούχους, για να το χρησιμοποιούν όπως θέλουν.

«Θα πηγαίνει πλέον ο δικαιούχος, όποτε θέλει μέσα στο μήνα, μπορεί να θέλει να περιμένει δυο μήνες να πάει μαζί. Μπορεί μέσα στο μήνα να θέλει να πάει δυο φορές, στο οπωροπωλείο, στο σούπερ μάρκετ. Θα πηγαίνει λοιπόν το σούπερ μάρκετ, στα οπωροπωλεία και θα παίρνει αυτά που θέλει. Θα είναι σαν επιταγή. Εκτός βέβαια από καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παίγνια», σημείωσε.

Και πρόσθεσε ότι θα ανοίξει ένα πολύ μεγάλο μητρώο, για όσες επιχειρήσεις θέλουν να γίνει συμβεβλημένες και θα μπαίνουν αν έχουν κάποιες προδιαγραφές.

Στο oloidigital.gr οι ηλικιωμένοι εξελίσσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες

Η υπουργός αναφέρθηκε και στη νέα πλατφόρμα oloidigital.gr: «Έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα oloidigital.gr στο οποίο σε διακόσιους κόμβους σε όλη τη χώρα σε ΚΑΠΗ και σε κόμβους αναπηρίας σε πάνω από 85 δήμους σε όλη τη χώρα. Έχουμε φτιάξει κόμβους έτσι ώστε η γιαγιά, ο παππούς να μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους, να μιλάνε με τα εγγόνια τους, να μπορούν να ψωνίζουν απ’ το σουπερμάρκετ για να μην έχουν την αγωνία».

