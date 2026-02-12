«Νταντάδες της γειτονιάς»: Πώς να αποκτήσετε νταντά για τα παιδιά σας χωρίς να δώσετε ένα ευρώ

Τι ανέφερε η υφυπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, Έλενα Ράπτη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Πώς να αποκτήσετε νταντά για τα παιδιά σας χωρίς να δώσετε ένα ευρώ
Διευκρινίσεις για το κρατικό πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» έδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η υφυπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η υφυπουργός, το πρόγραμμα έχει ήδη λειτουργήσει πιλοτικά το προηγούμενο διάστημα και μέσα στον Μάρτιο θα τεθεί σε λειτουργία πανελλαδικά.

Το πρόγραμμα στοχεύει να διευκολύνει την επιστροφή των γονέων στην εργασία και να καλύψει ένα πραγματικό κενό στη φροντίδα των παιδιών πολύ μικρής ηλικίας.

Όπως σημείωσε η κ. Ράπτη, η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει σε λίγες εβδομάδες από τώρα.

Δείτε το βίντεο του Star:

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες με παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών, καθώς και πατέρες που έχουν αποκλειστική επιμέλεια. Και στις δύο περιπτώσεις το ετήσιο ατομικό εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης

Το voucher ανέρχεται έως τα 500 ευρώ τον μήνα για μητέρες πλήρους απασχόλησης, ενώ για όσες εργάζονται μερικώς το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ τον μήνα. Σημειώνεται ότι για άνεργες μητέρες που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 300 ευρώ συνολικά για τρεις μήνες.

Όροι φύλαξης

Αναφορικά με τις ώρες φύλαξης, θα καθορίζονται έπειτα από συμφωνία της οικογένειας και του φροντιστή, ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση στην ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νοικυριού.

Αμοιβές για τις «νταντάδες»

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φροντιστή ή φροντίστρια να αναλαμβάνει έως τρία παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό οι φροντιστές θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα έως και 1.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες, λαμβάνοντας νόμιμη αμοιβή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς επίσης και να έχουν ολοκληρώσει online σεμινάριο κατάρτισης. Επιπλέον απαιτούνται πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, ιατρικές βεβαιώσεις (ψυχίατρος, παθολόγος, δερματολόγος), αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό μη καταδίκης για αδικήματα κατά ανηλίκων.

Υποβολή αιτήσεων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συγκεντρώσουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Σχόλια
