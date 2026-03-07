Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης
Ένα νέο έργο αναμένεται να μεταμορφώσει το ευρωπαϊκό εμπόριο και θα κάνει ευκολότερη τη μετακίνηση ανθρώπων. Πρόκειται για το τούνελ Fehmarnbelt, ένα εντυπωσιακό έργο μηχανικής 18 χιλιομέτρων με κόστος 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ που θα συνδέει τη Δανία με τη Γερμανία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ανθρώπων.
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του έργου, το τούνελ θα διαθέτει δύο υποθαλάσσιες λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση, καθώς και δύο ηλεκτροκινούμενες σιδηροδρομικές γραμμές που θα διέρχονται κάτω από μία εκ των σημαντικότερων θαλάσσιων οδών της Ευρώπης.
