Τασούλας για Πετρούνια: «Για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια»

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη τον «άρχοντα των κρίκων», Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελλο γυμναστικής στο Μπακού.

«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια! Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία στη μακρά εντυπωσιακή του πορεία χαρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα μια θέση στο βάθρο των νικητών. Θερμά συγχαρητήρια!» αναφέρει το μήνυμα του ΠτΔ για τον Έλληνα πρωταθλητή.