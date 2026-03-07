Λευκός Οίκος: Προπαγανδιστικό βίντεο για το Ιράν εκνεύρισε τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ

Την έντονη ενόχλησή του για προπαγανδιστικό βίντεο του Λευκού Οίκου στο Χ για τον πόλεμο στο Ιράν εξέφρασε ο χολιγουντιανός ηθοποιός, Μπεν Στίλερ.

Το βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ έχει τη λεζάντα: «δικαιοσύνη με τον αμερικανικό τρόπο». Στα πλάνα παρουσιάζονται βομβαρδισμοί των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Ιράν.

Ενδιάμεσα παρεμβάλλονται πλάνα από διάσημες ταινίες του Χόλιγουντ και τηλεοπτικές σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης, όπως Braveheart, Top Gun, Breaking Bad, Superman, Transformers, DeadPool και Tropic Thunder.

Το βίντεο ξεκινάει με πλάνα του Μπεν Στίλερ στην ταινία Tropic Thunder. Έτσι ο ηθοποιός έκανε μία δημόσια ανάρτηση στο Χ και ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το απόσπασμα από την ταινία του.

«Σας παρακαλώ αφαιρέστε το απόσπασμα από το Tropic Thunder. Ποτέ δεν σας δώσαμε άδεια και δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε ο Μπεν Στίλερ.

