«Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» - Απάντηση Τραμπ μετά το «κάνε όνειρα» της Τεχεράνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε στο Ιράν ότι εντός της ημέρας θα δεχθεί βαριά χτυπήματα

Μιχάλης Παπαδάκος

El presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el viernes 20 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προανήγγειλε «βαριά χτυπήματα» στο Ιράν ακόμα κι εντός της ημέρας, ύστερα από τις δηλώσεις του Πεζεσκιάν που είπε στους Αμερικανούς να κάνουν... όνειρα σε ό,τι αφορά στο τελεσίγραφο Τραμπ για παράδοση άνευ όρων.

«Αυτό είναι ένα όνειρο που θα πρέπει να πάρουν μαζί τους στον τάφο», είπε ο Πεζεσκιάν απευθυνόμενος ουσιαστικά στον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, ανέφερε ότι το Ιράν θα δεχθεί σήμερα «βαριά πλήγματα».

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη απολογήθηκε και παραδόθηκε στα γειτονικά της κράτη, μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν ότι το Ιράν ανέστειλε τις επιθέσεις σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Το Ιράν δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής»

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, αναφέρει τα εξής: «Το Ιράν, το οποίο δέχεται καταστροφικές συνέπειες, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους βομβαρδίσει ξανά. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αδιάκοπης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ήθελαν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τις γύρω χώρες της Μέσης Ανατολής. Είπαν: «Ευχαριστώ Πρόεδρε Τραμπ». Εγώ είπα: «Παρακαλώ!».

Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής», είναι, αντίθετα, «ο ηττημένος της Μέσης Ανατολής» και θα είναι για πολλές δεκαετίες μέχρι να παραδοθούν ή το πιθανότερο, να καταρρεύσουν εντελώς! Σήμερα, το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά! Υπό σοβαρή εξέταση για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, βρίσκονται περιοχές και ομάδες ανθρώπων που δεν είχαν εξεταστεί για στόχευση μέχρι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Ανάρτηση Τραμπ για Ιράν

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social για το Ιράν

Truth Social

Στέλνει βομβαρδιστικά Β-1 στην Ευρώπη

Οι προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επικείμενη επίθεση στο Ιράν, ακόμα κι εντός της ημέρας, έρχονται ως συνέχεια των τελευταίων κινητοποιήσεων των Αμερικανών, που σύμφωνα με πληροφορίες απέστειλαν βομβαρδιστικά Β-1 σε βρετανικές βάσεις.

Όπως όλα δείχνουν επίκειται ισοπεδωτικός βομβαρδισμός θέσεων στο Ιράν, ακόμα και στην Τεχεράνη. Τα βομβαρδιστικά αυτά, έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν βόμβες κι εξοπλισμό βάρους έως και 34 τόνων, γι’ αυτό κι εντάθηκε η φημολογία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ρίξει υπερ-βόμβες «bunker buster» (σ.σ. διάτρησης καταφυγίων) στο Ιράν.

