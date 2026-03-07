Καιρός: Η «υποεποχική» πρόγνωση Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF

Σε μια φάση καιρικής ηρεμίας εισέρχεται η χώρα μας για το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα «κλειδώνουν» ένα σκηνικό με περιορισμένες βροχοπτώσεις και θερμοκρασίες που θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα. Σύμφωνα με την υποεποχική πρόγνωση του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF που ανέλυσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ευνοεί τη διατήρηση της ηλιοφάνειας και την απουσία έντονων ψυχρών εισβολών.

Σχεδόν άνομβρο το πρώτο διάστημα

Την εβδομάδα από 9 έως 16 Μαρτίου, η Ελλάδα και το σύνολο της Βαλκανικής θα καλυφθούν από «πορτοκαλί» αποχρώσεις στους χάρτες υετού, γεγονός που μεταφράζεται σε αρνητικές αποκλίσεις βροχοπτώσεων. Αυτό σημαίνει πως οι βροχές θα είναι αισθητά λιγότερες από τις κλιματικά κανονικές τιμές, με την ξηρασία να κυριαρχεί τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά ή και ελαφρώς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενισχύοντας την αίσθηση του ήπιου καιρού.

Σταδιακή μεταβολή μετά τις 16 Μαρτίου

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα της πρόγνωσης, δηλαδή από τις 16 έως τις 23 Μαρτίου, η εικόνα αρχίζει να αλλάζει ελαφρώς. Η χώρα περνά σε μια ουδέτερη έως ελαφρά θετική ζώνη υετού, κυρίως στη νότια Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που υποδηλώνει μια μικρή αύξηση της υετικής δραστηριότητας. Κι όμως, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για οργανωμένες κακοκαιρίες μεγάλης κλίμακας ή παρατεταμένα φαινόμενα, καθώς η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σε επίπεδα που δεν ευνοούν την ανάπτυξη ισχυρών βαρομετρικών συστημάτων.

Σταθερότητα στην Αττική

Ειδικά για την Αθήνα, τα στοιχεία δείχνουν μια πολύ σταθερή πορεία με την ηλιοφάνεια να παραμένει ελαφρώς αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν χωρίς ιδιαίτερη δυναμική, με επικρατούσες ασθενείς δυτικές έως νοτιοδυτικές συνιστώσες. Όπως ανακοινώθηκε, η γενική τάση για το επόμενο δεκαπενθήμερο χαρακτηρίζεται από την απουσία σημαντικών ψυχρών εισβολών, με τη θερμοκρασία στα 2 μέτρα να κινείται σταθερά γύρω από τον μέσο όρο, προσφέροντας παρατεταμένα διαστήματα καλού καιρού.

