Ιράν: Σεισμός 4, 1 Ρίχτερ ανοικτά του Μπαντάρ Αμπάς
Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε 74 χιλιόμετρα δυτικά του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, σε βάθος 10 χιλιομέτρων
Οι Ιρανοί εκτός από τον πόλεμο, έχουν να αντιμετωπίσουν και την... μανία της φύσης. Το Μπαντάρ Αμπάς χτυπήθηκε από τον Εγκέλαδο τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε 74 χιλιόμετρα δυτικά του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, σε βάθος 10 χιλιομέτρων. Αυτός έρχεται μετά από σεισμό μεγέθους 4,3 Ρίχτερ στο Γκεράς, στο νότιο Ιράν.
Υπενθυμίζεται ότι το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αποτέλεσε στόχο των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών τις προηγούμενες ημέρες.
