Το 61% των θυμάτων από πλημμύρες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο είναι άνδρες

Πού και πώς συμβαίνουν οι θάνατοι

Newsbomb

Το 61% των θυμάτων από πλημμύρες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο είναι άνδρες
Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη φωτίζει μια κρίσιμη αν και λιγότερο συζητημένη διάσταση των φυσικών καταστροφών: το πώς το φύλο σχετίζεται με τον κίνδυνο και την τρωτότητα απέναντι στις πλημμύρες. Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Weather, Climate, and Society της Αμερικανικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, ανέλυσε δεδομένα τεσσάρων δεκαετιών (1980-2020) από 12 περιοχές της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Ενόψει κλιματικής αλλαγής και περισσότερων ακραίων φαινομένων, η νέα έρευνα αναδεικνύει ότι επίπεδα κινδύνου απέναντι στα φαινόμενα αυτά διαφοροποιούνται ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο, οι άνδρες αντιστοιχούν στο 61% των θυμάτων από πλημμύρες, με αναλογία 1,6 άνδρες προς 1 γυναίκα. Στην Ελλάδα, η ίδια ανάλυση για την περίοδο 1980-2020 καταγράφει αναλογία 1,9 άνδρες για κάθε 1 γυναίκα, υψηλότερη από τον μέσο όρο του συνόλου των περιοχών που εξετάστηκαν.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική ομάδα επιστημόνων γεωλογίας, γεωγραφίας, διαχείρισης κινδύνου, περιβαλλοντικής οικονομίας και ψυχολογίας από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ η ανάλυση βασίστηκε στη βάση FFEM-DB, η οποία περιλαμβάνει 2.875 καταγεγραμμένους θανάτους από πλημμύρες. Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο επίκουρος καθηγητής Μιχάλης Διακάκης (ΕΚΠΑ) και η δρ Κατερίνα Παπαγιαννάκη (Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών).

Πού και πώς συμβαίνουν οι θάνατοι

Η διαφοροποίηση δεν αφορά μόνο τον αριθμό των θυμάτων, αλλά και τις συνθήκες έκθεσης. Όπως αναδεικνύεται από την έρευνα, στους άνδρες καταγράφεται σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα θανάτων σε δρόμους, κατά τη μετακίνηση και σε διάσχιση πλημμυρισμένων ρεμάτων. Η διάσχιση πλημμυρισμένου ρέματος εμφανίζεται περίπου διπλάσια στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες, ενώ συχνότερη είναι και η εμπλοκή σε περιστατικά όπου αγνοήθηκαν επίσημες προειδοποιήσεις.

Οι θάνατοι που συνδέονται με επαγγελματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους είναι επίσης πολλαπλάσιοι στους άνδρες.

Η έρευνα συμπεραίνει ότι οι άνδρες τείνουν να αναλαμβάνουν υψηλότερο ρίσκο, να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους σε συνθήκες οδήγησης και να αγνοούν συχνότερα προειδοποιήσεις. "Η μελέτη συζητά τα ευρήματα αυτά και υπό το πρίσμα κοινωνικών προτύπων (social norms) που συνδέονται με προσδοκίες ανάληψης δράσης και αυξημένη κινητικότητα των ανδρών σε εξωτερικούς χώρους" επισημαίνουν οι ερευνητές.

«Η ανάλυση δείχνει ότι το έμφυλο χάσμα δεν είναι τυχαίο. Οι άνδρες καταγράφονται συχνότερα σε ενεργές, εξωτερικές καταστάσεις υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα σε μετακινήσεις και σε διάσχιση πλημμυρισμένων ρεμάτων. Τα μοτίβα αυτά παραμένουν σταθερά σε διαφορετικές χώρες και χρονικές περιόδους», σημειώνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθηγητής, Μιχάλης Διακάκης.

Οι γυναίκες και ο εσωτερικός χώρος

Όσιν αφορά τις γυναίκες, τα δεδομένα παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις. Καταγράφεται 19% μεγαλύτερη πιθανότητα εγκλωβισμού σε πλημμυρισμένο εσωτερικό χώρο και 24% υψηλότερη παρουσία σε περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια ύπνου. Η κατανομή των περιστατικών δείχνει μεγαλύτερη σύνδεση των γυναικών-θυμάτων με εσωτερικούς χώρους και συνθήκες περιορισμένης κινητικότητας.

«Τα δεδομένα αναδεικνύουν δύο διακριτά πρότυπα έκθεσης. Στους άνδρες κυριαρχεί η εξωτερική κινητικότητα και η ενεργή εμπλοκή. Στις γυναίκες καταγράφονται συχνότερα περιστατικά σε εσωτερικούς χώρους, με μεγαλύτερη παρουσία εγκλωβισμών ή περιστατικών κατά τη διάρκεια ύπνου», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δρ Κατερίνα Παπαγιαννάκη.

Ηλικία και σύγκλιση

Στις ηλικίες άνω των 64 ετών αυτή η διαφορά περιορίζεται σημαντικά. Η σύγκλιση αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέεται με τη μείωση της κινητικότητας και της επαγγελματικής έκθεσης στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς και με πιο παρόμοια πρότυπα καθημερινής ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με τον περιορισμό των διαφορών σε μετακινήσεις, εργασία και ενεργή ανάληψη ρίσκου, μειώνεται και η απόκλιση στη θνησιμότητα.

Παράλληλα, η στατιστική ανάλυση καταγράφει ασθενή αυξητική τάση στους ετήσιους θανάτους και για τα δύο φύλα τις τελευταίες δεκαετίες.

Η μελέτη τεκμηριώνει ότι τα πρότυπα έκθεσης στον πλημμυρικό κίνδυνο διαφοροποιούνται ανά φύλο. «Η κατανόηση αυτών των διαφορών αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιστημονική προσέγγιση της διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου», υπογραμμίζουν οι ερευνητές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κόκκινος… θεσμός» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:25ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί τόση πρεμούρα με τον Σάντσεθ;

09:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Omoda επιστρατεύει… γάτες για να διαφημίσει το νέο Omoda 7

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με την έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου «Photographs», την «Καρυάτιδα» και μία συναυλία-ύμνο για τις γυναίκες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτυπήσαμε περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν - «Δεν επιβραδύνουμε»

08:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Poleman στην Αυστραλία ο Ράσελ - Ατύχημα για Φερστάπεν

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι επαναπατρισμοί Ελλήνων από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής

08:52SCENARIO

Πόλεμος, ασφάλεια και ακρίβεια: Η δύσκολη πολιτική εξίσωση

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Kuga και Puma BlueCruise με hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 197 μεταναστών σε Καλούς Λιμένες και Γαύδο

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτίναξη ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο το 2025: 2,7 δισ. αλληλεπιδράσεις και νέο CRM στο gov.gr

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Το 61% των θυμάτων από πλημμύρες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο είναι άνδρες

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Παραμένει η αβεβαιότητα - Αδειάζουν τα ράφια, ουρές για καύσιμα στα πρατήρια

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Το ιρανικό ναυτικό εξαπέλυσε μαζικό κύμα επιθέσεων με drones κατά Αμερικανών και Ισραηλινών

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

07:59ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα και τους «μοναχικούς λύκους» - Προσήχθησαν ύποπτοι

07:59ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Ο Τραμπ έχει εκφράσει σοβαρά ενδιαφέρον να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πύρινο κλοιό η Τεχεράνη - Σκληρές μάχες ισραηλινών στον Λίβανο με Χεζμπολάχ - Στελνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι:Έκλεισαν οι θέσεις της πτήσης για Αθήνα χωρίς να τους ενημερώσουν

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Καίγονται τρία σκάφη στο λιμάνι - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση επιχειρηματία στη Λακωνία: Το θρίλερ με τα κτήματα της θείας και οι αντιφάσεις

09:19ΥΓΕΙΑ

«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Πώς η ολιστική ιατρική και ο... Ιπποκράτης υπόσχονται υγιή μακροβιότητα

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβαίνει το ψωμί - Φόβοι για μαζικά «λουκέτα» φούρνων στις γειτονιές - SOS από αρτοποιούς

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Το ιρανικό ναυτικό εξαπέλυσε μαζικό κύμα επιθέσεων με drones κατά Αμερικανών και Ισραηλινών

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Μίλερ, Μπρόιερ, Μπάουερ, Λε Σουίρ, Ζάλμινγκερ: Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Με τρεις χειροβομβίδες απειλούσε να ανατιναχτεί ο 48χρονος Σουδανός - Πώς τον ακινητοποίησαν

08:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Poleman στην Αυστραλία ο Ράσελ - Ατύχημα για Φερστάπεν

07:59ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα και τους «μοναχικούς λύκους» - Προσήχθησαν ύποπτοι

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ