Βούλγαρος οδηγός φορτηγού κινδύνεψε σε πλημμυρισμένο παραπόταμο του Έβρου

Στην Αδριανούπολη, ένας οδηγός φορτηγού που είχε εγκλωβιστεί στον πλημμυρισμένο ποταμό Τούντζα διασώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν...τα χειρότερα από ομάδες της πυροσβεστικής.

Ο ποταμός Τούντζα είναι ένας σημαντικός ποταμός της Θράκης, ο οποίος ρέει στη Βουλγαρία και την Τουρκία. Αποτελεί τον σημαντικότερο και μεγαλύτερο παραπόταμο του ποταμού Έβρου.

Μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην Αδριανούπολη, η στάθμη των υδάτων των ποταμών Έβρου και Τούντζα ανέβηκε, πλημμυρίζοντας χωριά και γεωργικές εκτάσεις. Ενώ η στάθμη των ποταμών συνεχίζει να μειώνεται, συνέβη ένα συγκλονιστικό περιστατικό.

Ο Asen Djuvalekov,, Βούλγαρος υπήκοος, είχε εγκλωβιστεί με το φορτηγό του σε δρόμο που πλημμύρισε από τις έντονες βροχοπτώσεις. Το φορτηγό ξέφυγε από τον δρόμο προς το χωριό Αβαρίζ, το οποίο πλημμύρισε από τον ποταμό Τούντζα. Οι φίλοι του οδηγού ανέφεραν το περιστατικό στο Κέντρο Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112.

Αφού οι ομάδες εντόπισαν το φορτηγό χρησιμοποιώντας ένα drone, ο οδηγός διασώθηκε από τα συνεργεία της πυροσβεστικής.

Ο διασωθέντας οδηγός είπε ότι περίμενε στο φορτηγό του από τη Δευτέρα και ζήτησε βοήθεια αφού του τελείωσαν τα τρόφιμα και το νερό.

Ο οδηγός εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να δει το νερό στο σκοτάδι, είπε: «Καθώς οδηγούσα στο σκοτάδι, το όχημα σταμάτησε ξαφνικά. Ξαφνικά, ήρθε πολύ νερό».

Edirne’de Tunca Nehri’nin taşmasıyla tırıyla mahsur kalan Bulgar sürücü Asen Djuvalekov, 3 gün sonra itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



? Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/0927J4Mr3D — Onedio (@onedio) February 25, 2026

Edirne'de taşan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayıldıhttps://t.co/O4sPVMN7Xi pic.twitter.com/t0kJXdvPXV — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 23, 2026

