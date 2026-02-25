Μητσοτάκης από Έβρο: «Θα έχουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία, που μας αξίζει»

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων

INTIME NEWS
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι περιοχές του βόρειου Έβρου που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες και ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τους Δημάρχους Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, Διδυμοτείχου Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου και Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο.

«Εμείς έχουμε δύο θέματα τώρα να χειριστούμε, το ένα ως προς την αποκατάσταση που είπε ο κ. Υπουργός -εδώ είναι ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή στις περιοχές- θα γίνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν.

Ως προς τα νερά, ξέρετε ότι έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει με τη Βουλγαρία, ώστε να έχουμε ένα “παράθυρο” μιας τετραετίας, με εγγυημένες ποσότητες νερού όσον αφορά στο πότισμα.

Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τις ροές του ποταμού και από τις ορέξεις των φίλων μας. Να είμαστε ανεξάρτητοι.

Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα, τα έχουμε συζητήσει, συζητιούνται πολλές δεκαετίες, νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε. Εμείς, κ. Περιφερειάρχα, θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια, θα πάμε στα 30 εκατομμύρια για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία να παρέμβουμε και άμεσα και πιο μεσοπρόθεσμα.

Αναβάθμιση μιας βασικής πύλης εισόδου στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου για την αναμόρφωση του συνοριακού περάσματος και της σύνδεσης με την Τουρκία.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών στη βασική πύλη εισόδου και εξόδου προς την Τουρκία, από την οποία διέρχονται κάθε χρόνο περίπου 3 εκατομμύρια άτομα.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία των έργων, που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων στεγάστρων για τον διαβατηριακό και τελωνειακό έλεγχο, την ανέγερση νέων κτισμάτων για κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό έλεγχο, ξεχωριστή δομή για διενέργεια ενδελεχών και στοχευμένων ελέγχων, χωροθέτηση ξεχωριστών σημείων στάθμευσης για διαφορετικούς τύπους οχήματος και δημιουργία διακριτών ζωνών ελέγχου για εμπορικές και επιβατικές ροές.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφτεί το φυλάκιο των Κήπων και να συνομιλήσει με αξιωματικούς και οπλίτες.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του και αναφερόμενος στη φύλαξη των συνόρων το 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τη διαχείριση που έγινε τότε. Και βέβαια, από τότε πάρα πολλά άλλαξαν και στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πια τη φύλαξη των συνόρων.

Τώρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε και την καινούργια επένδυση η οποία γίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι και αυτή η εικόνα ως πύλη εισόδου δεν μας τιμά. Θα γίνουν οι πρώτες σημαντικές παρεμβάσεις και μετά, όταν προχωρήσουμε, θα φτιάξουμε τη δεύτερη και τη μεγάλη γέφυρα και νομίζω ότι θα έχουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία, που μας αξίζει».

μητσοτακησ

