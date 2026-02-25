Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»

Στον Έβρο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ το απόγευμα θα μετάσχει στο 2ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.​

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του ήταν η «Κυρά του Δέλτα» του Έβρου, πριν συνεχίσει προς τον συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις πλημμύρες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην περιοχή, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί σε σημεία που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να διαπιστώσει επιτόπου την έκταση των καταστροφών και την πορεία των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

