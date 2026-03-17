Δούκας: «Όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εκφράζει ρητή αντίθεση στη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και υποστηρίζει την επέκταση του μετώπου κατά αυτής της πιθανότητας.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απορρίψει τον ρόλο συμπληρώματος της Νέας Δημοκρατίας και να επιδιώξει να είναι πρωταγωνιστής στην ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης.

Και οι δύο επισημαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τον βασικό αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως αρχηγού, και τονίζουν την ανάγκη διαχωρισμού από τη δεξιά σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης.

Το επόμενο βήμα είναι η λήψη σχετικής απόφασης στο συνέδριο του κόμματος, όπου θα καθοριστεί η επίσημη θέση για το θέμα της συγκυβέρνησης.

Πληθαίνουν οι φωνές εντός του ΠΑΣΟΚ που παίρνουν σαφή θέση κατά του ενδεχομένου συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Σε ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας, του οποίου η θέση είναι ξεκάθαρα ενάντια σε αυτή την πιθανότητα, τόνισε σήμερα ότι «με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία διευρύνεται», με αφορμή ανάρτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, έδωσε «ραντεβού» στο συνέδριο του κόμματος, όπου, όπως έγραψε «όλοι μαζί, να πάρουμε τη σχετική απόφαση», ενώ συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία στην οποία αναγράφεται: «Όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία».

Η ανάρτηση Χριστοδουλάκη

Στην ανάρτηση που προκάλεσε τη στήριξη του δημάρχου Αθηναίων, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, πήρε και αυτός με τη σειρά του σαφή θέση στο «κεντρικό δίλημμα», όπως είπε, σχετικά με το «Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε».

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής έγραψε: «Αλλαγή+: Το κεντρικό δίλημμα

Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;

Ένα κόμμα που, υπό τη συστημική πίεση όσων χτυπούν, δήθεν από ανησυχία, το καμπανάκι του κινδύνου της αποσταθεροποίησης και της ανασφάλειας που υποτίθεται πως θα έρθει αν η ΝΔ δεν βρει έναν πρόθυμο εταίρο, θα υποκύψει στον ρόλο του συμπληρώματος;

Ή θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο και αποτελεί τον πρωταγωνιστή της ανασυγκρότησης της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ώστε να αποτελέσει τον φορέα που θα αλλάξει την κοινωνικά επιζήμια αυτή πολιτική;

Θέλουμε το δεύτερο, καθαρά και χωρίς αστερίσκους. Ένα ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει καλά πως η ΝΔ είναι ο μοναδικός του αντίπαλος και φιλοδοξεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή στον τόπο.

Να το πούμε απλά: η ΝΔ είναι ο βασικός μας αντίπαλος, όποιον αρχηγό κι αν έχει.

Η διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά δεν αρκεί να διατυπώνεται μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πρέπει να τέμνει κάθετα την εκπροσώπηση της παράταξης, σε οποιονδήποτε χώρο μαζικής κοινωνικής και πολιτικής διεργασίας. Από τα επιμελητήρια και τα συνδικάτα μέχρι την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Καθαρές επιλογές στήριξης συνδυασμών, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες νομών και στους μεγάλους δήμους.

Η αυτοδιοίκηση δεν είναι απολίτικη ή απλώς διαχειριστική, ούτε άθροισμα επιμέρους κοινωνικών μηχανισμών χωρίς ιδεολογική ταυτότητα. Έχει πρόσημο πολιτικό, αντικατοπτρίζει την ολιστική πολιτική αποκέντρωσης πόρων, εξουσιών και ρόλων, την αντιπροσώπευση και τη λογοδοσία που δομούν κοινωνική εμπιστοσύνη.

Καμία συνδιοίκηση με δεξιά σχήματα στους μαζικούς χώρους, που θα μπορούσε να αλλοιώσει το κεντρικό πολιτικό στίγμα της παράταξης.

Συντονίσου».

