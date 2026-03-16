Ο Χάρης Δούκας θέτει και το δίλημμα του συνεδρίου σχετικά με τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ιδιαίτερα ικανοποιημένο από τη χθεσινή ψηφοφορία εμφανίζεται το περιβάλλον του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του Χάρη Δούκα εξέλεξε 750 Συνέδρους «που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο», όπως λένε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για «θολές» καταγραφές άλλων στελεχών.

Όπως τονίζουν η πλευρά του Χάρη Δούκα αναδεικνύεται σαφώς δεύτερη δύναμη στο συνέδριο, ιδιαίτερα αν στους 750 συνέδρους προστεθούν και τα αντίστοιχα μέλη της ΚΠΕ, Δήμαρχοι και πρώην Βουλευτές, Γραμματείς και αναπληρωτές Γραμματείς που βρίσκονται στο κλίμα του δημάρχου Αθηναίων, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός ανέρχεται περίπου στους 900 Συνέδρους.

Πλέον η πλευρά Δούκα με επιθετικό μάλιστα τόνο, δίνει ραντεβού στο Συνέδριο, θέτοντας μάλιστα και το δίλημμα:

«Θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της Πολιτικής Αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία; Η απάντηση θα δοθεί στο Συνέδριο».

Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη τονίζεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει υπό την επιρροή του ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνέδρων, με το επιτελείο του να καθορίζει το ποσοστό των συνέδρων της επιρροής του στο 65%, αν συνυπολογιστούν και οι περίπου 1.000 αριστίνδην σύνεδροι που σε μεγάλο μέρος τους στηρίζουν τη σημερινή ηγεσία. Μάλιστα ξεκαθαρίζουν ότι η πλευρά του προέδρου πήρε την πρωτιά και στις 13 εκλογικές περιφέρειες, ενώ στο Λεκανοπέδιο, όπου υπάρχει και αυξημένο ενδιαφέρον, έλαβε την πρώτη θέση με 46%.

18:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οι αλλαγές και όσα πρέπει να προσέξετε

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αναπτυξιακό νόμο

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περίπου 900 Συνέδρους εξέλεξε το «στρατόπεδο» Δούκα - Υπόσχεση... απάντησης στο Συνέδριο

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Επιβεβαιώνεται ο ρόλος της συνδικαλιστικής μαφίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο εκσυγχρονισμός F-16 Block 50 σε Viper, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, οι υποδομές για τα F-35 και τα άλλα εξοπλιστικά προγράμματα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Live - Τραμπ: «Θέλουμε οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, να βοηθήσουν»

18:05ΕΥ ΖΗΝ

Ουσία από τα μύρτιλα μείωσε τα σημάδια γήρανσης σε μόλις 28 ημέρες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η τρομακτική στιγμή που ιστορικό κάστρο καταρρέει μπροστά σε έντρομους τουρίστες

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 51χρονος αστυνομικός - Κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους του

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος της Frontex με έξι επιβάτες βούλιαξε στο Καστελόριζο - Δύο τραυματίες

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έδεσε τον Κάτρη μέχρι το 2030 - «Εδώ είναι το σπίτι μου»

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι διορισμένοι από τον δολοφονημένο πατέρα του θα παραμείνουν στις θέσεις τους

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή διαβιβάστηκε υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι για τα Τέμπη

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος μετά τις πληροφορίες ότι δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ: Στημένη υπόθεση, θα παρουσιάσω στοιχεία

17:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Μπαμπάδες, η μάστιγα των γηπέδων στα παιδικά πρωταθλήματα: Ο περίφημος «Φάτον» και ο «Σκίστιτς»

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τραγουδίστρια AI εμψυχώνει τους Ιρανούς και τραγουδά για την αντίσταση στο καθεστώς

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Βρέθηκε θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού σε βοοειδή στη Πελόπη - Τι σημαίνει για την Πασχαλινή αγορά του νησιού

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε το αεροσκάφος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον έθαψαν ως νεκρό στον πόλεμο της Ουκρανίας και τρία χρόνια μετά τηλεφώνησε στη μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

12:17LIFESTYLE

Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Μπραντ Πιτ

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος της Frontex με έξι επιβάτες βούλιαξε στο Καστελόριζο - Δύο τραυματίες

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενο τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιάννης Σπυριδάκης - Ήταν παιδοχειρουργός και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

16:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, εντός με Φενέρ, Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 51χρονος αστυνομικός - Κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους του

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Live - Τραμπ: «Θέλουμε οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, να βοηθήσουν»

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα - Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν βράχος»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η τρομακτική στιγμή που ιστορικό κάστρο καταρρέει μπροστά σε έντρομους τουρίστες

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος μετά τις πληροφορίες ότι δεν δήλωσε πάνω από 3 εκατ. ευρώ: Στημένη υπόθεση, θα παρουσιάσω στοιχεία

11:18WHAT THE FACT

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει αισθητά ο καιρός - Αξιόλογες βροχές αλλά και χιονοπτώσεις από Παρασκευή - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η στιγμή που αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή πλήττει αρχηγείο της αστυνομίας

14:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σωτήρης Σόρογκας: «Ζωγράφιζα με τους κρόκους του αβγού και τηγάνιζα το ασπράδι για να το φάμε»

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι ΗΠΑ είναι αυτές που επιτρέπουν στα ιρανικά τάνκερ τη διέλευση από το Ορμούζ, λέει ο υπουργός Οικονομικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ