Περίπου 900 Συνέδρους εξέλεξε το «στρατόπεδο» Δούκα - Υπόσχεση... απάντησης στο Συνέδριο

Ιδιαίτερα ικανοποιημένο από τη χθεσινή ψηφοφορία εμφανίζεται το περιβάλλον του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του Χάρη Δούκα εξέλεξε 750 Συνέδρους «που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο», όπως λένε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για «θολές» καταγραφές άλλων στελεχών.

Όπως τονίζουν η πλευρά του Χάρη Δούκα αναδεικνύεται σαφώς δεύτερη δύναμη στο συνέδριο, ιδιαίτερα αν στους 750 συνέδρους προστεθούν και τα αντίστοιχα μέλη της ΚΠΕ, Δήμαρχοι και πρώην Βουλευτές, Γραμματείς και αναπληρωτές Γραμματείς που βρίσκονται στο κλίμα του δημάρχου Αθηναίων, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός ανέρχεται περίπου στους 900 Συνέδρους.

Πλέον η πλευρά Δούκα με επιθετικό μάλιστα τόνο, δίνει ραντεβού στο Συνέδριο, θέτοντας μάλιστα και το δίλημμα:

«Θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της Πολιτικής Αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία; Η απάντηση θα δοθεί στο Συνέδριο».

Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη τονίζεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει υπό την επιρροή του ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνέδρων, με το επιτελείο του να καθορίζει το ποσοστό των συνέδρων της επιρροής του στο 65%, αν συνυπολογιστούν και οι περίπου 1.000 αριστίνδην σύνεδροι που σε μεγάλο μέρος τους στηρίζουν τη σημερινή ηγεσία. Μάλιστα ξεκαθαρίζουν ότι η πλευρά του προέδρου πήρε την πρωτιά και στις 13 εκλογικές περιφέρειες, ενώ στο Λεκανοπέδιο, όπου υπάρχει και αυξημένο ενδιαφέρον, έλαβε την πρώτη θέση με 46%.

Διαβάστε επίσης