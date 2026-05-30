Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τα τραύματα και οι κρίσεις που διαμόρφωσαν τον μελλοντικό βασιλιά

Ήταν μόλις 15 ετών όταν η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους παπαράτσι. Αυτή η τραυματική εμπειρία, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες οικογενειακές κρίσεις, βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ντοκιμαντέρ τριών μερών με τίτλο «Ουίλιαμ - Τα μοιραία χρόνια ενός διαδόχου του θρόνου», το οποίο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ARD.

Το ντοκιμαντέρ των Claire Walding και Andreas Fauser εξερευνά πώς οι απώλειες, η πίεση των μέσων ενημέρωσης και το βάρος του στέμματος σμίλεψαν τον χαρακτήρα του 43χρονου σήμερα πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Από τον παραμυθένιο γάμο στις διαδοχικές κρίσεις

Υπήρχαν εποχές που το κλίμα στο Μπάκιγχαμ ήταν πολύ διαφορετικό. Την άνοιξη του 2011, ο γάμος του Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον μάγευε την κοινή γνώμη, δίνοντας μια πνοή ανανέωσης στην απαξιωμένη μοναρχία.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, η λάμψη εκείνων των ημερών έχει επισκιαστεί από σκληρά χτυπήματα της μοίρας:

Η απομάκρυνση του αδελφού του, πρίγκιπα Χάρι, από τα βασιλικά καθήκοντα.

Ο θάνατος της γιαγιάς του, Βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Οι ταυτόχρονες διαγνώσεις καρκίνου για τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο Γ', και τη σύζυγό του, Κέιτ.

«Βάζουμε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στον "καναπέ" του ψυχολόγου», εξηγούν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ. «Όχι για να κάνουμε διάγνωση, αλλά για να κατανοήσουμε τα σημάδια που αφήνει μια ζωή που σημαδεύτηκε τόσο νωρίς από την απώλεια, τον χωρισμό και τις προσδοκίες».

Ο εξομολογητής της Νταϊάνα και η μάχη με τα ΜΜΕ

Το ντοκιμαντέρ υπενθυμίζει ότι τη δεκαετία του '90, τα ΜΜΕ εκμεταλλεύτηκαν ανελέητα το διαζύγιο του Καρόλου και της Νταϊάνα. Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, ο έφηβος Ουίλιαμ έγινε ο στενότερος σύμβουλος και εξομολογητής της μητέρας του. «Γνώριζε ακριβώς τι συνέβαινε στην περίπλοκη και ταραγμένη ζωή της», σχολιάζει ο πρώην ανταποκριτής του BBC, Wesley Kerr.

Αυτή η διαρκής καταδίωξη από τους παπαράτσι –την οποία βίωσε αργότερα και η Κέιτ Μίντλετον ως σύντροφός του– εξηγεί την τωρινή στάση του Ουίλιαμ. Ο διάδοχος του θρόνου επιλέγει πλέον να τροφοδοτεί ο ίδιος τα social media της οικογένειας με φωτογραφίες που τραβάει η σύζυγός του, κρατώντας τον Τύπο όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη ζωή των τριών παιδιών του (Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούι).

Κέιτ Μίντλετον: Το «μυστικό διπλωματικό όπλο»

Από το δεύτερο επεισόδιο και μετά, η πριγκίπισσα Κέιτ αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο. Πέρα από στυλοβάτης του Ουίλιαμ στην προσωπική του ζωή, η Κέιτ περιγράφεται από την πρώην ανταποκριτή του ARD στο Λονδίνο, Annette Dittert, ως το «κρυφό διπλωματικό όπλο» της βρετανικής κυβέρνησης.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γοητεύτηκε από τη λάμψη του παλατιού, με την Κέιτ να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποδοχή του στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Δεν υπάρχει βασιλιάς Ουίλιαμ χωρίς τη βασίλισσα Κέιτ. Είναι το αλεξικέραυνό του, είναι η χρυσόσκονη του παλατιού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστορικός Tessa Dunlop, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το επόμενο ιστορικό ντοκιμαντέρ της σειράς να είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη μελλοντική βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας.

*Με πληροφορίες από bluewin

