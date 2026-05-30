Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τα τραύματα και οι κρίσεις που διαμόρφωσαν τον μελλοντικό βασιλιά

Νέο ντοκιμαντέρ εξερευνά τα παιδικά τραύματα, την απώλεια της Νταϊάνα και τις πρόσφατες ασθένειες που σμίλεψαν τον χαρακτήρα του Ουίλιαμ

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τα τραύματα και οι κρίσεις που διαμόρφωσαν τον μελλοντικό βασιλιά
Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν μόλις 15 ετών όταν η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους παπαράτσι. Αυτή η τραυματική εμπειρία, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες οικογενειακές κρίσεις, βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ντοκιμαντέρ τριών μερών με τίτλο «Ουίλιαμ - Τα μοιραία χρόνια ενός διαδόχου του θρόνου», το οποίο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ARD.

Το ντοκιμαντέρ των Claire Walding και Andreas Fauser εξερευνά πώς οι απώλειες, η πίεση των μέσων ενημέρωσης και το βάρος του στέμματος σμίλεψαν τον χαρακτήρα του 43χρονου σήμερα πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Από τον παραμυθένιο γάμο στις διαδοχικές κρίσεις

Υπήρχαν εποχές που το κλίμα στο Μπάκιγχαμ ήταν πολύ διαφορετικό. Την άνοιξη του 2011, ο γάμος του Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον μάγευε την κοινή γνώμη, δίνοντας μια πνοή ανανέωσης στην απαξιωμένη μοναρχία.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, η λάμψη εκείνων των ημερών έχει επισκιαστεί από σκληρά χτυπήματα της μοίρας:

  • Η απομάκρυνση του αδελφού του, πρίγκιπα Χάρι, από τα βασιλικά καθήκοντα.

  • Ο θάνατος της γιαγιάς του, Βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

  • Οι ταυτόχρονες διαγνώσεις καρκίνου για τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο Γ', και τη σύζυγό του, Κέιτ.

«Βάζουμε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στον "καναπέ" του ψυχολόγου», εξηγούν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ. «Όχι για να κάνουμε διάγνωση, αλλά για να κατανοήσουμε τα σημάδια που αφήνει μια ζωή που σημαδεύτηκε τόσο νωρίς από την απώλεια, τον χωρισμό και τις προσδοκίες».

Ο εξομολογητής της Νταϊάνα και η μάχη με τα ΜΜΕ

Το ντοκιμαντέρ υπενθυμίζει ότι τη δεκαετία του '90, τα ΜΜΕ εκμεταλλεύτηκαν ανελέητα το διαζύγιο του Καρόλου και της Νταϊάνα. Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, ο έφηβος Ουίλιαμ έγινε ο στενότερος σύμβουλος και εξομολογητής της μητέρας του. «Γνώριζε ακριβώς τι συνέβαινε στην περίπλοκη και ταραγμένη ζωή της», σχολιάζει ο πρώην ανταποκριτής του BBC, Wesley Kerr.

Αυτή η διαρκής καταδίωξη από τους παπαράτσι –την οποία βίωσε αργότερα και η Κέιτ Μίντλετον ως σύντροφός του– εξηγεί την τωρινή στάση του Ουίλιαμ. Ο διάδοχος του θρόνου επιλέγει πλέον να τροφοδοτεί ο ίδιος τα social media της οικογένειας με φωτογραφίες που τραβάει η σύζυγός του, κρατώντας τον Τύπο όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη ζωή των τριών παιδιών του (Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούι).

Κέιτ Μίντλετον: Το «μυστικό διπλωματικό όπλο»

Από το δεύτερο επεισόδιο και μετά, η πριγκίπισσα Κέιτ αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο. Πέρα από στυλοβάτης του Ουίλιαμ στην προσωπική του ζωή, η Κέιτ περιγράφεται από την πρώην ανταποκριτή του ARD στο Λονδίνο, Annette Dittert, ως το «κρυφό διπλωματικό όπλο» της βρετανικής κυβέρνησης.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γοητεύτηκε από τη λάμψη του παλατιού, με την Κέιτ να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποδοχή του στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Δεν υπάρχει βασιλιάς Ουίλιαμ χωρίς τη βασίλισσα Κέιτ. Είναι το αλεξικέραυνό του, είναι η χρυσόσκονη του παλατιού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστορικός Tessa Dunlop, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το επόμενο ιστορικό ντοκιμαντέρ της σειράς να είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη μελλοντική βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας.

*Με πληροφορίες από bluewin

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:02ΚΟΣΜΟΣ

UNESCO: Ο ενεργειακός αποκλεισμός της Κούβας βάζει σε κίνδυνο το εκπαιδευτικό σύστημα

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράνικά μέσα: 12 δισ. δολάρια θα αποδεσμευθούν αν υπογραφεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ

01:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπαράζ πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Άνεργοι, μητέρες και συνταξιούχοι πληρώνονται ως 5 Ιουνίου

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σε εκλογές θα οηγήσει την χώρα αν εκλεγεί ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών Μπέρναμ

00:55ΚΟΣΜΟΣ

ΔΑΟΕ: Καταδίκασε την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Ο πρώην πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι απέκτησε ουγγρική υπηκοότητα

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική «Μοναστηριακή Κουζίνα» μάγεψε Τορίνο και Μιλάνο - Γαστρονομικές εκδηλώσεις από ΕΟΤ

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στη Ζώμινθο η αυλαία των εορτασμών για την ένταξη των 6 Μινωικών Ανακτόρων της Κρήτης στην UNESCO

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετεωρίτης προκάλεσε ισχυρό διπλό κρότο και αναστάτωση σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Πανδαιμόνιο στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν: Εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών – Βίντεο

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Έκλεψαν 2.300 ευρώ από φορτηγό – Συνελήφθησαν δύο άτομα

23:24ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ για Έμπολα: Που βρίσκονται οι έρευνες για θεραπεία - Πότε θα υπάρξουν αποτελεσματικά εμβόλια

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χιλιάδες υποστηρικτές του Οζγκούρ Οζέλ συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ιστορικό back-to-back για Παρί - Μόλις η 9η ομάδα που το πετυχαίνει

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το βραβείο στον MVP Βιτίνια! (Video)

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

23:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο Παρίσι για την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ από την Παρί Σεν Ζερμέν – Εικόνες & βίντεο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο αμερικανικός στρατός «αναχαίτισε» φορτηγό πλοίο που προσέγγιζε σε ιρανικό λιμάνι

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγός δημόσιος κίνδυνος - Προσπέρασε 8 οχήματα σε διπλή διαχωριστική

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευάς Άντζας – Συγκλονίζει η κόρη του: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετεωρίτης προκάλεσε ισχυρό διπλό κρότο και αναστάτωση σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Πανδαιμόνιο στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν: Εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών – Βίντεο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευάς Άντζας – Συγκλονίζει η κόρη του: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Λύνεται το τραγικό μυστήριο με τα 6 παιδιά της πρωταθλήτριας σκακιού - Όλα νεκρά

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Ο πρώην πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι απέκτησε ουγγρική υπηκοότητα

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το βραβείο στον MVP Βιτίνια! (Video)

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Βίντεο ντοκουμέντο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μητέρα εγκατέλειψε το νεογέννητο παιδί της με στερητικό σύνδρομο στο νοσοκομείο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ