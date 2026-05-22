Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί δήλωσε πολύ περήφανος για την σύζυγο του Κέιτ Μίντλετον

Η σχέση που διατηρούν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον γίνεται συχνά αντικείμενο θετικού σχολιασμού στον βρετανικό Τύπο. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου αρκετές φορές μιλάει δημόσια με θερμά λόγια για την σύζυγό του ενώ ο φωτογραφικός φακός τους έχει «συλλάβει» αρκετές φορές σε εκδηλώσεις και κινήσεις τρυφερότητας.

Αυτή τη φορά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε πολύ περήφανος για την Κέιτ Μίντλετον με αφορμή την πρώτη επίσκεψη της στο εξωτερικό μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Συγκεκριμένα η πριγκίπισσα της Ουαλίας πραγματοποίησε τη 13η-14η Μαΐου μια επίσκεψη στην Ιταλία, η οποία επικεντρώθηκε στην παιδική ηλικία, στο πρώτο ταξίδι της σε διάστημα τριών ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.

Από την επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον στην Ιταλία ΑΡ

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που αυτό πήγε καλά για εκείνη και ναι, πιστεύω πως επέστρεψε χαρούμενη», δήλωσε ο πρίγκιπας της Ουαλίας. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε «πραγματικά πολύ υπερήφανος» για την πριγκίπισσα.

«Έχει ζήσει τόσες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια, ιδίως προσφάτως και περίμενε αυτό το ταξίδι στην Ιταλία με μεγάλη ανυπομονησία», σημείωσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. Η τελευταία επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό της Κέιτ ήταν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν είχε ταξιδέψει στη Βοστόνη, στις ΗΠΑ, μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, για την απονομή του βραβείου του Earthshot για το περιβάλλον.

