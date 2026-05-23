«Σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Ήπειρο: Ανήλικοι με ναρκωτικά, ζυγαριές και συλλήψεις γονέων

Snapshot Η ΕΛΑΣ υλοποιεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ ανηλίκων στην Ήπειρο.

Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα, με περιπτώσεις που υποδηλώνουν οργανωμένη διακίνηση.

Στα Ιωάννινα βρέθηκε 17χρονος με 16,2 γραμμάρια κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο επαγγελματικής δραστηριότητας.

Γονείς ανηλίκων συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας στην Άρτα και Πρέβεζα, ως υπεύθυνοι για την κατάσταση.

Η εξάπλωση των ναρκωτικών μεταξύ νεαρών στην Ήπειρο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και η αστυνομία εντείνει τους ελέγχους σε χώρους συγκέντρωσης νεολαίας. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, με στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ ανηλίκων.

Τα αποτελέσματα των χθεσινών (22-05-2026) ελέγχων είναι ανησυχητικά, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα, με ορισμένες περιπτώσεις να παραπέμπουν σε κανονική «επαγγελματική» δραστηριότητα.

Ιωάννινα: 17χρονος με ζυγαριά ακριβείας

Στα Ιωάννινα, ένας 17χρονος ημεδαπός βρέθηκε αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν 16,2 γραμμάρια κάνναβης και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που δείχνει ότι η κατοχή δεν προοριζόταν μόνο για προσωπική χρήση.

Θεσπρωτία: Διακίνηση έναντι 50 ευρώ

Αντίστοιχη περίπτωση στην Ηγουμενίτσα, όπου 17χρονος συνελήφθη καθώς προέκυψε ότι είχε διακινήσει πρόσφατα ποσότητα κάνναβης εισπράττοντας 50 ευρώ, ενώ στο σπίτι του βρέθηκε επιπλέον μικροποσότητα.

Άρτα & Πρέβεζα: Στο στόχαστρο και οι γονείς

Στην Άρτα και την Πρέβεζα εντοπίστηκαν ένας 17χρονος και ένας 16χρονος αντίστοιχα με μικροποσότητες κάνναβης.

Το κοινό στοιχείο σε όλες τις περιπτώσεις; Οι αστυνομικοί δεν έμειναν στους ανήλικους, αλλά προχώρησαν και στις συλλήψεις των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις ευθύνες της οικογένειας.

Η εξάπλωση των ναρκωτικών στις νεαρές ηλικίες αποτελεί πλέον μια «ανοιχτή πληγή» για την Ήπειρο, με την αστυνομία να εντείνει τις έρευνες μέσα και έξω από τους χώρους συγκέντρωσης νεολαίας.

Διαβάστε επίσης