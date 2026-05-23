Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν πέντε υποθέσεις απάτης - Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα

Πέντε υποθέσεις απάτης εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών.

Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες έξι άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για δύο περιπτώσεις απάτης και τρεις περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή.

Τα αδικήματα τελέστηκαν από τον Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο του 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά 6.075 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Διαβάστε επίσης