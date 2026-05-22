Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

Αυτά τα βλαστάρια στις πατάτες σας μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία απ' ό,τι νομίζετε.

Newsbomb

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πατάτες που έχουν πετάξει φύτρες δεν είναι αυτόματα επικίνδυνες, αλλά χρειάζονται προσεκτικό έλεγχο πριν τις μαγειρέψετε.

Μια σφιχτή πατάτα με μόνο μερικά μικρά βλαστάρια μπορεί να είναι ασφαλής αν κόψετε τα βλαστάρια, τα “μάτια” και τυχόν πράσινες περιοχές. Αλλά οι μαλακές, ζαρωμένες, πράσινες, πικρές ή με εκτεταμένες φύτρες πατάτες θα πρέπει να πεταχτούν.

Η ανησυχία αφορά μια ομάδα φυσικών ενώσεων που ονομάζονται γλυκοαλκαλοειδή, κυρίως σολανίνη και σακονίνη. Οι πατάτες παράγουν αυτές τις ενώσεις ως αμυντικό σύστημα και τα επίπεδα μπορεί να αυξηθούν όταν οι πατάτες βλασταίνουν, πρασινίζουν, καταστρέφονται ή αποθηκεύονται σε φως ή ζέστη.

Πότε οι πατάτες με φύτρες μπορεί να είναι ακόμα ασφαλείς

Μια πατάτα είναι πιο πιθανό να είναι χρησιμοποιήσιμη αν είναι ακόμα σφιχτή, φαίνεται κανονική στο εσωτερικό και έχει μόνο μερικά μικρά βλαστάρια. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε εντελώς τα βλαστάρια, κόψτε τα “μάτια” που αφήνουν πίσω, ξεφλουδίστε την πατάτα και αφαιρέστε τυχόν πράσινες ή μελανιασμένες περιοχές πριν το μαγείρεμα.

Αυτό δεν αποτελεί τέλεια εγγύηση ασφάλειας, αλλά μειώνει την έκθεση, επειδή τα γλυκοαλκαλοειδή τείνουν να συγκεντρώνονται περισσότερο στη φλούδα, στις πράσινες περιοχές, στα μάτια, στα κατεστραμμένα σημεία και στις φύτρες.

Πότε να πετάτε τις πατάτες με φύτρες

Πετάξτε μια τέτοια πατάτα εάν παρατηρήσετε:

  • Μακριά ή πολλά φύτρα
  • Μαλακή, ζαρωμένη ή συρρικνωμένη υφή
  • Πράσινη φλούδα ή πράσινο χρώμα κάτω από τη φλούδα
  • Πικρή γεύση ή αίσθημα καύσου στο στόμα
  • Μούχλα, σήψη, σκούρα μαλακά σημεία ή κακή μυρωδιά

Ένας χρήσιμος κανόνας είναι απλός: εάν η πατάτα φαίνεται παλιά, πράσινη, μαλακή ή με πολλά φύτρα, δεν αξίζει το ρίσκο. Το μαγείρεμα δεν αφαιρεί αξιόπιστα τα γλυκοαλκαλοειδή, επομένως το βράσιμο, το ψήσιμο ή το τηγάνισμα μιας κακής πατάτας δεν θα την καταστήσει ασφαλή.

πατατες

Τι μπορεί να συμβεί εάν φάτε μη ασφαλείς πατάτες με φύτρες;

Οι περισσότερες σωστά αποθηκευμένες πατάτες περιέχουν χαμηλά επίπεδα γλυκοαλκαλοειδών και είναι ασφαλείς για κατανάλωση. Τα προβλήματα είναι πιο πιθανό όταν οι πατάτες έχουν ορατές αλλαγές όπως φύτρωμα, πρασίνισμα, μώλωπες ή ζημιά.

Η υπερβολική σολανίνη ή σακονίνη μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα. Πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • ναυτία
  • έμετο
  • κοιλιακές κράμπες
  • διάρροια
  • πονοκέφαλο
  • ζάλη
  • πικρή γεύση ή κάψιμο στον λαιμό ή το στόμα

Η σοβαρή δηλητηρίαση είναι σπάνια, αλλά έχουν αναφερθεί νευρολογικά συμπτώματα σε πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Πώς να αποθηκεύσετε τις πατάτες ώστε να μην βλαστήσουν

Η καλή αποθήκευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψετε το πρόβλημα. Διατηρήστε τις πατάτες σε δροσερό, σκοτεινό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από το ηλιακό φως, τη θερμότητα και την υγρασία. Το φως ενθαρρύνει το πρασίνισμα, ενώ η ζέστη ενθαρρύνει τη βλάστηση.

Αποφύγετε να αγοράζετε περισσότερες πατάτες από όσες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα και ελέγχετε τακτικά την σακούλα. Μία χαλασμένη ή με φύτρες πατάτα μπορεί να επιταχύνει την απώλεια αποβλήτων στην υπόλοιπη παρτίδα.

Συμπέρασμα

Οι πατάτες με φύτρες μπορούν να είναι ασφαλείς, αλλά μόνο όταν είναι ακόμα σφιχτές και η βλάστηση είναι ελάχιστη. Κόψτε τις φύτρες, τα μάτια, τη φλούδα και τις πράσινες περιοχές πριν το μαγείρεμα.

Αν η πατάτα είναι μαλακή, ζαρωμένη, πράσινη, πικρή, μουχλιασμένη ή με έντονη βλάστηση, πετάξτε την. Με τις πατάτες, η ασφαλέστερη συμβουλή είναι και η απλούστερη: σε περίπτωση αμφιβολίας, μην την φάτε.

Πηγές:
verywellhealth.com
poison.org
iastate.edu
canada.ca
oregonstate.edu

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

10:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων στην Κρήτη: Καρέ καρέ η γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Οι ΗΠΑ «ξόδεψαν» τους μισούς πυραύλους THAAD που διέθεταν, για να προστατέψουν το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

09:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που θώπευσε 24χρονη σε λεωφορείο

09:49WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς οχημάτων: 14 καταστρώματα και χωρητικότητα πάνω από 10.000 θέσεις

09:48WHAT THE FACT

Οικογένεια απορρίπτει 22 εκατομμύρια για το αγρόκτημά της για ένα τεράστιο τεχνολογικό έργο

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο κοριτσάκι με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα

09:46WHAT THE FACT

Ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ιαπωνίας θα χτιστεί από φιλάθλους με ανακυκλωμένο ξύλο και νερό της βροχής

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Ranger Super Duty είναι για τα (πολύ) δύσκολα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός λόγω τροχαίων - Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ηλικιωμένη πέταξε 36.000 ευρώ και κοσμήματα από το μπαλκόνι για να «καταγραφούν»

09:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επανεξετάζεται η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πιθανή αναίρεση από τον Άρειο Πάγο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών-Σουνίου - Τριπλή καραμπόλα, σοβαρά τραυματισμένος ένας 56χρονος

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τραγική αυλαία - Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για 6 μήνες τη σορό του

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Άντρας βρήκε 30.000 δολάρια σε τουαλέτα καταστήματος και τα επέστρεψε στον ιδιοκτήτη

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον Ιούνιο η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιους αφορά

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τραγική αυλαία - Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για 6 μήνες τη σορό του

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

09:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επανεξετάζεται η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πιθανή αναίρεση από τον Άρειο Πάγο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών-Σουνίου - Τριπλή καραμπόλα, σοβαρά τραυματισμένος ένας 56χρονος

10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ηλικιωμένη πέταξε 36.000 ευρώ και κοσμήματα από το μπαλκόνι για να «καταγραφούν»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

06:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: 150€ ανά τέκνο τον Ιούνιο – Ποιοι θα λάβουν χρήματα χωρίς αίτηση

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο κοριτσάκι με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα

09:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που θώπευσε 24χρονη σε λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ