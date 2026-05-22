Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

Οι πατάτες που έχουν πετάξει φύτρες δεν είναι αυτόματα επικίνδυνες, αλλά χρειάζονται προσεκτικό έλεγχο πριν τις μαγειρέψετε.

Μια σφιχτή πατάτα με μόνο μερικά μικρά βλαστάρια μπορεί να είναι ασφαλής αν κόψετε τα βλαστάρια, τα “μάτια” και τυχόν πράσινες περιοχές. Αλλά οι μαλακές, ζαρωμένες, πράσινες, πικρές ή με εκτεταμένες φύτρες πατάτες θα πρέπει να πεταχτούν.

Η ανησυχία αφορά μια ομάδα φυσικών ενώσεων που ονομάζονται γλυκοαλκαλοειδή, κυρίως σολανίνη και σακονίνη. Οι πατάτες παράγουν αυτές τις ενώσεις ως αμυντικό σύστημα και τα επίπεδα μπορεί να αυξηθούν όταν οι πατάτες βλασταίνουν, πρασινίζουν, καταστρέφονται ή αποθηκεύονται σε φως ή ζέστη.

Πότε οι πατάτες με φύτρες μπορεί να είναι ακόμα ασφαλείς

Μια πατάτα είναι πιο πιθανό να είναι χρησιμοποιήσιμη αν είναι ακόμα σφιχτή, φαίνεται κανονική στο εσωτερικό και έχει μόνο μερικά μικρά βλαστάρια. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε εντελώς τα βλαστάρια, κόψτε τα “μάτια” που αφήνουν πίσω, ξεφλουδίστε την πατάτα και αφαιρέστε τυχόν πράσινες ή μελανιασμένες περιοχές πριν το μαγείρεμα.

Αυτό δεν αποτελεί τέλεια εγγύηση ασφάλειας, αλλά μειώνει την έκθεση, επειδή τα γλυκοαλκαλοειδή τείνουν να συγκεντρώνονται περισσότερο στη φλούδα, στις πράσινες περιοχές, στα μάτια, στα κατεστραμμένα σημεία και στις φύτρες.

Πότε να πετάτε τις πατάτες με φύτρες

Πετάξτε μια τέτοια πατάτα εάν παρατηρήσετε:

Μακριά ή πολλά φύτρα

Μαλακή, ζαρωμένη ή συρρικνωμένη υφή

Πράσινη φλούδα ή πράσινο χρώμα κάτω από τη φλούδα

Πικρή γεύση ή αίσθημα καύσου στο στόμα

Μούχλα, σήψη, σκούρα μαλακά σημεία ή κακή μυρωδιά

Ένας χρήσιμος κανόνας είναι απλός: εάν η πατάτα φαίνεται παλιά, πράσινη, μαλακή ή με πολλά φύτρα, δεν αξίζει το ρίσκο. Το μαγείρεμα δεν αφαιρεί αξιόπιστα τα γλυκοαλκαλοειδή, επομένως το βράσιμο, το ψήσιμο ή το τηγάνισμα μιας κακής πατάτας δεν θα την καταστήσει ασφαλή.

Τι μπορεί να συμβεί εάν φάτε μη ασφαλείς πατάτες με φύτρες;

Οι περισσότερες σωστά αποθηκευμένες πατάτες περιέχουν χαμηλά επίπεδα γλυκοαλκαλοειδών και είναι ασφαλείς για κατανάλωση. Τα προβλήματα είναι πιο πιθανό όταν οι πατάτες έχουν ορατές αλλαγές όπως φύτρωμα, πρασίνισμα, μώλωπες ή ζημιά.

Η υπερβολική σολανίνη ή σακονίνη μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα. Πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

ναυτία

έμετο

κοιλιακές κράμπες

διάρροια

πονοκέφαλο

ζάλη

πικρή γεύση ή κάψιμο στον λαιμό ή το στόμα

Η σοβαρή δηλητηρίαση είναι σπάνια, αλλά έχουν αναφερθεί νευρολογικά συμπτώματα σε πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Πώς να αποθηκεύσετε τις πατάτες ώστε να μην βλαστήσουν

Η καλή αποθήκευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψετε το πρόβλημα. Διατηρήστε τις πατάτες σε δροσερό, σκοτεινό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από το ηλιακό φως, τη θερμότητα και την υγρασία. Το φως ενθαρρύνει το πρασίνισμα, ενώ η ζέστη ενθαρρύνει τη βλάστηση.

Αποφύγετε να αγοράζετε περισσότερες πατάτες από όσες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα και ελέγχετε τακτικά την σακούλα. Μία χαλασμένη ή με φύτρες πατάτα μπορεί να επιταχύνει την απώλεια αποβλήτων στην υπόλοιπη παρτίδα.

Συμπέρασμα

Οι πατάτες με φύτρες μπορούν να είναι ασφαλείς, αλλά μόνο όταν είναι ακόμα σφιχτές και η βλάστηση είναι ελάχιστη. Κόψτε τις φύτρες, τα μάτια, τη φλούδα και τις πράσινες περιοχές πριν το μαγείρεμα.

Αν η πατάτα είναι μαλακή, ζαρωμένη, πράσινη, πικρή, μουχλιασμένη ή με έντονη βλάστηση, πετάξτε την. Με τις πατάτες, η ασφαλέστερη συμβουλή είναι και η απλούστερη: σε περίπτωση αμφιβολίας, μην την φάτε.

